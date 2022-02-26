俄烏開戰外資大賣台股　單週賣超金額創史上之最

我是廣告 請繼續往下閱讀
PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，觀察開戰之後國際主要國家對俄烏戰爭的態度，要演變為美歐國家也加入戰局的機率不大，讓金融市場鬆了一口氣，不僅週四美股出現開低收高，25日台股也開高收紅，反映出市場已迅速消化俄烏戰爭的短線衝擊，雖然近日可能市場仍動盪，但研判最壞的情況已過。
葉獻文說明，目前美國仍最關心通膨走勢，而在俄烏戰爭影響下，市場對於3月聯準會升息2碼的預期已經快速下降，也緩和了市場對於升息較為鷹派的壓力，不過也因為戰爭影響，預期聯準會將視全球經濟數據、通膨狀況等作全面性的考量，只要經濟維持成長力道，對於股市都屬正面幫助。
葉獻文表示，歐美消費動能不減，貨運堵塞天數持續呈現吃緊狀態，讓去年漲幅高達65%的上海出口運價SCFI指數今年續揚走強，而台灣出口受惠於全球終端商品需求強勁，以及塞港現象導致企業為因應庫存短缺而提高訂單量，預期今年航運能量持續緊縮，相對之下，全球消費動能續旺，且在新興科技應用需求持續高漲的趨勢帶動，晶圓代工供應鏈與電子零組件等產業價格強勢主導性亦將獲得延續。
葉獻文認為，台股堅實的基本面並未改變，預期俄烏戰爭對台股的影響僅為短線訊息，且經過急跌之後，台股許多優質個股的投資價值浮現，不少高殖利率個股更受到資金與法人青睞，出現強勁逢低買盤，看好台股今年仍維持在揚升軌道，投資人宜在震盪走勢時逢低布局，參與台股第二季的反彈與上升行情。