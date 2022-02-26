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一再反駁落跑傳言！烏總統：我需要彈藥　而不是便車

▲烏克蘭總統澤倫斯基數度拍片證實，自己仍在基輔，並未離開。（圖／美聯社／推特）
▲烏克蘭總統澤倫斯基數度拍片證實，自己仍在基輔，並未離開。（圖／美聯社／推特）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-02-26 17:12:53

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）派出軍隊3面夾擊烏克蘭，戰火已燒到首都基輔，有關烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）「落跑」的傳言甚囂塵上，讓他不得不一再發片澄清，自己人還在基輔。有外媒報導稱，澤倫斯基拒絕美國協助他撤離的建議，直言：「戰場就在這裡，我需要的是彈藥，不是搭便車」（The fight is here; I need ammunition, not a ride）。

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綜合外媒報導，隨著戰爭持續，首都基輔也岌岌可危，俄軍多方向發動攻擊，並與烏軍爆發街頭巷戰，在一片槍砲聲中，澤倫斯基與市長克里契科（Vitaly Klitschko）都表明會繼續待在首都，呼籲民眾也站出來捍衛國家。

澤倫斯基於當地時間25日晚上先發布1支短片，畫面顯示他和政府團隊一同站在基輔市街頭，保護國家的獨立。隔不到1天，澤倫斯基又於26日清晨發出第2支短片，背景顯示為烏克蘭總統府對街的歷史建物，強調任何有關他要求軍隊投降、或是已經逃離的消息都是假的。

澤倫斯基重申，他將持續捍衛烏克蘭，並握拳振臂疾呼道：「榮光歸烏克蘭。」


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