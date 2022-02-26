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T1／蓋樂威延長賽接管戰局！狂砍33分　助台啤力退海神

▲台啤英熊洋將蓋樂威。（圖／台啤提供）
▲台啤英熊洋將蓋樂威。（圖／台啤提供）

記者黃建霖/台北報導

2022-02-26 20:02:52

T1聯盟台啤英熊今日在天母體館和作客的高雄全家海神進行交手，兩隊鏖戰到延長賽才分出勝負，台啤靠洋將蓋樂威延長賽5投5中、獨拿11分，最終以131:125拿下勝利，對海神2連勝。

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雙方本季此前的幾次對決打得都十分激烈，此役開賽于煥亞就連進2顆三分球，逼得台啤喊出暫停；不過主場軍很快有所回應，蓋樂威、蔣淯安輪流外線開火，止住失血沒讓分差被拉開，該節打完海神以27:24領先。

次節布銳克曼在被單打得手之後，爆發連得8分，讓海神取得9分領先；台啤隨後改變策略，讓蓋樂威和士東主導進攻，兩人半場聯手轟下30分，讓兩隊半場打完形成58:58平手。

易籃再戰後，海神積極強攻籃下，一波10:0的攻勢作為第三節的開局，接下來該節成為兩隊主控的秀場，昨天狂砍43分的蔣淯安為台啤挺身而出，單節轟下12分，而布銳克曼也有9分進帳，海神以4分之差進入到末節。

比賽進入到最後的白熱化階段，兩隊仍然只維持在有限的分差，于煥亞的打板三分讓球隊在最後2分鐘取得3分領先，不過蔣淯安不講理的三分，讓兩隊又回到平手。

接著布銳克曼切入取分，但是台啤在讀秒時刻耐心轉移球，讓朱億宗投進超前的三分球，比賽只剩下39.7秒；結果暫停回來之後，海神也打了一波漂亮的團隊進攻，于煥亞命中空檔三分，形勢再度逆轉。不過台啤下一回合靠李啟瑋的中距離跳投追平，庫薩斯錯失補籃絕殺機會，時間歸零時雙方以113:113平手。

進入到延長賽後，蓋樂威跳投幫助台啤首開紀錄，他連續幾次和多拉摩爾的擋拆打進，之後又助攻給蔣淯安投進三分，讓台啤領先到6分。暫停回來之後，他再完成「三分打」，終場前又完成一次抄截灌籃，讓球隊帶走最後的勝利。

海神這一場于煥亞投進7顆三分球拿到23分，布銳克曼斬獲25分16助攻8籃板，依舊繳出相當全面的數據。庫薩斯22分20籃板，胡瓏貿22分，亞歷山大14分。

台啤方面，蔣淯安今天得到36分12助攻，個人連兩場破30分，已是聯盟本土記錄；上次對海神拿到38分的蓋樂威，這一場又攻下33分，並在延長賽對客隊造成嚴重殺傷。士東21分，朱億宗得到14分，李啟瑋得到12分。

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