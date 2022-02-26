吳奇隆婚變被疑「愛上女助理」？鐵粉曝5證據揭發內幕

51歲男星吳奇隆與年齡相差17歲的中國女星劉詩詩，結婚7年來非常恩愛，近日卻被微博娛樂紅人「吃瓜少女張小寒」影射他別戀身邊的女助理，下個月即將離婚，氣得他發出律師函警告，更換了微博頭像，秀出手上的婚戒，象徵婚姻很穩定。吳奇隆的粉絲也提出5個證據揭開內幕，證明「隆詩戀」依舊很甜蜜，請大家不要獵巫誤傷助理。





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▲吳奇隆與劉詩詩結婚近7年，感情十分恩愛。（圖 / 翻攝微博）

▲吳奇隆透過律師發函回應。（圖 / 微博）

微博娛樂博主「吃瓜少女張小寒」，常以漫畫影射名人的花邊新聞，它25日拋出一篇「她與知名大齡男星祕戀十餘年？卻慘遭拋棄！」並秀出吳奇隆和劉詩詩的漫畫版婚紗照，疑似影射他曾與經紀人「小悅」密戀多年，卻為了劉詩詩甩掉前任，現在又熱戀與「小悅」長相相似的助理，下個月將官宣離婚。由於「張小寒」爆料大齡男星條件與吳奇隆相符，網友甚至還挖出他與助理曾多次穿著同款的照片，掀起熱烈討論。





對此，吳奇隆親自打臉博主，霸氣祭出律師函警告對方，不過劉詩詩則未對外表態，讓粉絲急得不得了。吳的資深粉絲則是老神在在，提出5個證據否認偶像離婚消息，包括「隆詩沒離婚，最近還一起回娘家過年，感情沒問題」、「所謂的吳奇隆和助理穿同款，很多都是生編硬造，白鞋牛仔褲都是人手一件的基本配備」、「明星把品牌送的衣服給身邊人穿是很正常的事情」、「張小寒的漫畫都是根據粉絲投稿編的，有些人是吳奇隆的黑粉，造謠辱罵多年了」、「換頭像是為了上綜藝，而且手上戴有婚戒」。





▲吳奇隆粉絲透露他跟劉詩詩一起回娘家過年。（圖 / 微博）

▲粉絲反駁吳奇隆與助理衣著是同款。（圖／翻攝微博）

粉絲也心疼吳奇隆的女助理，就是做好自己的工作，不應該因為性別被歧視，希望大眾不要再挖掘她的身分背景，造成別人困擾。而吳奇隆發出律師函後，張小寒並沒有撤下該漫畫，非常硬氣地對槓。



