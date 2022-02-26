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梁靜茹唱到一半！大咖天王衝上台　激動曝：我們未婚生子

▲梁靜茹（右）高雄演唱會嘉賓是吳宗憲。（圖／寬魚國際、圓頂文化提供）
▲梁靜茹（右）高雄演唱會嘉賓是吳宗憲。（圖／寬魚國際、圓頂文化提供）

記者吳雨婕/高雄報導

2022-02-26 19:55:45｜2022-02-26 20:34:55

梁靜茹「202020當我們談論愛情」世界巡迴演唱會，終於在前年12月26、27日台北場後於今（26）日再次登場，同時這也是她出道22年在高雄巨蛋開唱的初體驗，請來「綜藝天王」吳宗憲擔任嘉賓，吳宗憲妙語如珠的表示想與梁靜茹墜入愛河，還自虧了先前兒子鹿希派的呼麻風波。

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梁靜茹以歌曲《微光》、《平行時空》、《慢冷》、《我好嗎？》為演唱會揭開序幕，《我好嗎？》一曲唱畢，她向歌迷打招呼：「哈囉，大家好，你們辛苦了，你們有沒有戴好口罩？歡迎大家來到我的22週年演唱會，謝謝你們今天在這裡陪我談談愛情，我應該是有這個資格跟大家聊聊愛情吧，畢竟我也是經歷過一些小挫折、小歷練，在愛情中，最心酸就是…想得得不到，想求求不到，就從這首《類情人》開始。」

▲梁靜茹在今（26）日於高雄巨蛋舉辦「202020當我們談論愛情」世界巡迴演唱會。（圖／寬魚國際、圓頂文化提供）
▲梁靜茹在今（26）日於高雄巨蛋舉辦「202020當我們談論愛情」世界巡迴演唱會。（圖／寬魚國際、圓頂文化提供）
唱完《分手快樂》後，梁靜茹接著演唱歌曲《屋頂》，前奏一下「綜藝天王」吳宗憲驚喜現身，間奏時吳宗憲對梁靜茹說：「靜茹，我來了，要見妳要用一年的時間。」之後更搞笑模仿周杰倫，秀了一點周杰倫版的《屋頂》。一曲合作結束後，梁靜茹回憶起當初與吳宗憲相識的過程，「想起當初那個時候，憲哥常在主持的時候我很緊張，你都會逗我開心，笑就有鏡頭，有一次錄影5個小時，一個鏡頭都沒有。」

▲梁靜茹高雄演唱會嘉賓是吳宗憲。（圖／寬魚國際、圓頂文化提供）
▲梁靜茹（右）分享與吳宗憲相識過程。（圖／寬魚國際、圓頂文化提供）
吳宗憲非常讚賞梁靜茹，趁機告白：「我第一眼看到妳的時候，就覺得將來一定要找這種女孩子當我孩子的媽，妳知道高雄是很容易墜入愛河的地方。」接著話鋒一轉規畫起與梁靜茹相識的藍圖：「妳剛出道的時候，大概20歲左右，後來我們就有好感，慢慢就在一起，最後我們都是歌手，不方便透露婚姻的狀態，我們就未婚生子......」說到此，梁靜茹一臉尷尬地喊停，沒想到卻被吳宗憲回：「讓我自己想像一下，然後我們產下一子，那個孩子就叫做鹿希派，我就跟鹿希派說，做這些事情有沒有在乎爸爸的感覺？他就說『我有在乎（呼）』。」以幽默的方式自虧鹿希派先前的呼麻風波。

▲吳宗憲（左）、鹿希派。（圖/記者林調遜攝）
▲吳宗憲（左）自虧兒子鹿希派的呼麻風波。（圖/記者林調遜攝）

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