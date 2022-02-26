梁靜茹唱到一半！大咖天王衝上台　激動曝：我們未婚生子

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唱完《分手快樂》後，梁靜茹接著演唱歌曲《屋頂》，前奏一下「綜藝天王」吳宗憲驚喜現身，間奏時吳宗憲對梁靜茹說：「靜茹，我來了，要見妳要用一年的時間。」之後更搞笑模仿周杰倫，秀了一點周杰倫版的《屋頂》。一曲合作結束後，梁靜茹回憶起當初與吳宗憲相識的過程，「想起當初那個時候，憲哥常在主持的時候我很緊張，你都會逗我開心，笑就有鏡頭，有一次錄影5個小時，一個鏡頭都沒有。」
吳宗憲非常讚賞梁靜茹，趁機告白：「我第一眼看到妳的時候，就覺得將來一定要找這種女孩子當我孩子的媽，妳知道高雄是很容易墜入愛河的地方。」接著話鋒一轉規畫起與梁靜茹相識的藍圖：「妳剛出道的時候，大概20歲左右，後來我們就有好感，慢慢就在一起，最後我們都是歌手，不方便透露婚姻的狀態，我們就未婚生子......」說到此，梁靜茹一臉尷尬地喊停，沒想到卻被吳宗憲回：「讓我自己想像一下，然後我們產下一子，那個孩子就叫做鹿希派，我就跟鹿希派說，做這些事情有沒有在乎爸爸的感覺？他就說『我有在乎（呼）』。」以幽默的方式自虧鹿希派先前的呼麻風波。
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