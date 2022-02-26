T1／面對海神籃板不落下風　台啤主帥：多拉摩爾幫助很大

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今天雙方籃板數皆為47個，台啤並沒有落下風，雖然庫薩斯最終仍然砍下22分20籃板的「雙20」數據，但顯然他此役在卡位上消耗的不少體力，不僅末節可能的絕殺補籃「放槍」，延長賽體能也急速下滑，被蓋樂威連續利用擋拆換防後的錯位跳投命中。
楊志豪受訪時如此，「這一場我們從頭落後到尾，但今天最後面的防守做得不錯，籃板球總數也沒有落後——過去對海神我們常常會落後。另外就是助攻也有26次，球的流動做得不錯，此役兩分和三分命中率都有達到目標。」
多拉摩爾這一場上場26分鐘，得到6分13籃板3阻攻，延長賽他也和蓋樂威展現擋拆配合的威力，幫助球隊鎖定勝利。球隊主將蔣淯安受訪時坦言，「多拉摩爾的加入確實讓我們增加很多優勢，對禁區幫助很大。」
而楊志豪也補充說，多拉摩爾的到來並非僅是加強防守和籃板，進攻端也有助益。「今天他對我們的幫助主要體現在籃板和在籃下對庫薩斯的影響。另外，在防守上對手切進來看到他幾乎都會往外傳；進攻端他的面積那麼大，幾乎都能擋到人，在和我們1、2號位配合擋拆時有很大的幫助。」
很顯然，多拉摩爾優劣勢都相當明顯，他的打法要融入台啤的快速球風，不太容易，而且在和士東配合時，進攻端還需要磨合；不過他的加入，也能讓台啤在面對一些禁區高大的球隊時，擁有一張應對的牌可以打。