韋禮安曝攻蛋喜訊！意外洩「超私密處」有危機

第17屆KKBOX風雲榜今（26）日在台北流行音樂中心舉行，由24組藝人輪番登場表演，創下歷屆最多卡司的紀錄，拿下風雲歌手的韋禮安，以抒情電影主題曲《如果可以》讓全場歌迷沉醉不已，更透露暑假會有「人生重大消息」，提前預告再登台北小巨蛋的喜訊。





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▲韋禮安出席KKBOX風雲榜演唱會，以歌聲讓眾人沉醉。（圖／記者葉政勳攝）

韋禮安2015年首度登上小巨蛋，又唱又跳打破文青形象，經過和前東家官司糾纏多年後勝訴，去年透露再度申請小巨蛋檔期，心裡既期待又興奮，不過還是選擇保密到家，今日預告要發行新專輯，被問攻蛋喜訊是哪個「蛋」，他笑說：「先保留一下，因為很不容易申請到，敬請大家期待。」





下月初即將過35歲生日，韋禮安透露已經買了一台電腦犒賞自己，想做更好的音樂給大家。被問及有何生日願望，他強調希望身體更健康，「因為年過30歲，要更注意自己身體，加上前陣子宣傳期很操，飲食上必須更注意」，前陣子去做健康檢查，有特別注意攝護腺的問題，「因為我媽說要特別注意，我們家有家族遺傳，預防重於治療，檢查出來都很健康，請大家放心」。





▲動力火車下週即將在台北小巨蛋演出，提前秀出鍛鍊精實的胸肌。（圖／華研提供）

而出道25年的動力火車，3月5日將再踏上小巨蛋，舉辦「都是因為愛」世界巡迴演唱會台北場，這次提前在KKBOX風雲榜上演唱《外套》、《走建國路回家但後座少ㄌ泥》及《我很好騙》等三首歌串起的「鐵漢失戀金曲」。一向對背歌詞沒自信的動力火車，挑戰歌詞有如連珠炮的網路神曲、《走建國路回家但後座少ㄌ泥》，表示在練團時吃了不少苦頭，但自信兩人的實力不會輕易被難倒。





而兩人的服裝也極具巧思，以清新的水藍色迎接春天，合身的剪裁不只隱隱看見他們的腰身，熱愛健身的顏志琳更開襟露深V，秀出自豪的胸肌，他笑說：「有聽中醫師的話，真的不敢頹廢了！」還透露老婆對自己的身材非常滿意。



