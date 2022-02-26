暴力拘禁毆打欠債人！強逼簽本票 北市警逮回8名嫌犯
台北市一位24歲沈姓男子因為欠債，日前被人約出協商債務，結果遭到暴力毆打及拘禁，並被脅迫要求強簽本票。北市警方接獲報案後，循線逮回打人的35歲周姓主嫌以及其他7位嫌犯，將8人依恐嚇取財、妨害秩序等罪嫌移送。
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 22:44:46
據了解，周姓主嫌擁有竹聯幫背景，日前替友人向沈男催討新台幣80萬元債務，結果協商不成，周男夥同其他7人，以徒手、棍棒毆打沈男，並將沈男押往新北市八里區軟禁，脅迫其簽下本票，軟禁一天後才放人。
警方接獲報案後組成專案小組展開調查，循線蒐證多日，於24日兵分多路一舉將周姓主嫌等共8位嫌犯一舉擒獲，並查扣新台幣40餘萬元，以及甩鞭、折疊刀、子彈、空白本票、手機及第三級毒品等證物。
警方表示，將8人依恐嚇取財、妨害秩序等罪嫌移送，並會持續周男等人是否有其他不法行為，將積極向上溯源，徹底打擊幫派犯罪，展現警方維護治安決心。（編輯：倪浩軒）
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