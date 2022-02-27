東北季風轉強今北台灣稍涼偶有雨！中南部日夜溫差達10度
中央氣象局指出，今（27）日228連假第2天，受到東北季風稍微增強影響，北部及東北部地區天氣較涼，高溫預估約攝氏19到21度，低溫約攝氏14到16度，而中南部地區受到輻射冷卻效應影響，早晚日夜溫差較大，白天高溫可達攝氏25到26度，但清晨及夜晚低溫僅14到15度，提醒早出晚歸的民眾記得多加件衣服保暖。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-27 00:05:00
氣象局指出，這波東北季風比較乾燥，今日僅基隆北海岸、北部山區及東半部地區偶有局部短暫雨，雨勢都不會太明顯，其他地區維持晴時多雲的穩定天氣，適合出遊及洗衣曬被。
不過氣象局也提醒，由於氣溫持續回暖，今日夜晚及清晨台灣西半部地區及外島金門、馬祖容易有局部濃霧或低雲影響能見度，民眾行車請注意安全，往返外島也須留意濃霧影響航班狀況。
至於收假日（2/28）東北季風減弱，各地大多維持多雲到晴的穩定天氣，僅東半部地區及北部山區偶有零星短暫雨。北部高溫可回升到攝氏25度左右，中南部高溫約攝氏26到28度，感受稍微偏熱一些，至於東部地區高溫也有攝氏24度，不過持續受到輻射冷卻效應影響，各地早灣溫差可達攝氏7到10度左右，早出晚歸還是要注意保暖。
氣象局預估，這波好天氣可維持2天，東北季風預計週三（3/2）再增強，屆時北部及東北部地區天氣又會轉涼，且北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區並不受影響，依舊維持多雲到晴的好天氣。未來一週大多受到東北季風時強時弱影響，天氣變化相當快速，請民眾多多留意。