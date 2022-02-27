王定宇批長期弱化台灣國防　國民黨團不排除提告

針對民進黨立委王定宇稱國民黨長期企圖弱化台灣國防等言論，國民黨團昨（26）晚發出聲明，嚴厲譴責，並保留法律追訴權。
記者羅婉庭／台北報導
2022-02-27 08:30:00
王定宇昨日透過臉書評論烏俄局勢，指出國民黨的孫文學校提倡和平協議，甚至有成員提出金門撤軍，並稱「藍營長期企圖弱化台灣國防」。王表示，部份藍營人士提出非軍事化可以省錢，或是倡議在美、中之間中立，甚至是「一中」、貶低台灣實力、軍購無用等。他認為，這些論調和侵略者相同，也許才是台灣最大的威脅。
對此，國民黨團表示，國民黨主政期間，一向嚴守並維護中華民國國家尊嚴及主權完整的立場從未改變，在馬英九政府時期，是兩岸分治以來最和平時期，全世界有目共睹，但馬政府依然未放棄建軍備戰之準備。民進黨蔡英文政府主政五年來，歷次重大軍購案，國民黨團從未杯葛，國民黨團在立法院對國軍的支持更是國人所共見。「難道只有王定宇委員没看見？」
最後，國民黨團強調，王定宇之不實言論，凸顯他只會利用國際事件對國人進行認知作戰，抺黑國民黨、製造對立謀取個人政治利益，提高自身的網路聲量。「王定宇委員，你不抺黑就不會發言了嗎？」現在國人最希望看見的是政府具體的因應作為，不是他這番大內宣式的不實言論。