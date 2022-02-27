打電動花光零用錢、跑給爸媽追！5、6年級生的青春回憶殺

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年輕人不知道謙虛，總是會因此惹上誤會，不少人都知道，電動間裡吵架、打架可是家常便飯，連最好的朋友都可能因此翻臉，幾天不和對方說話！今年45歲、家住台北的劉先生就說，小時候在電動場裡可得「眼觀四面、耳聽八方」，只要一聽到乒乒乓乓的聲音，就知道又打架了，這時所有人就像「摩西分海」會自動閃開，但身體閃開了，眼睛還是得盯著螢幕，手上當然也不能停，否則連贏的氣勢可是會中斷的！
當然電動間每天最常上演的故事，絕對是父母、老師上門逮人的戲碼。今年44歲的陳先生就說，當年求學階段還是填鴨式教育，爸媽最看重的就是成績好壞，打電動在父母眼中根本就是「邪魔歪道」，只要一發現孩子沒有準時回家或去補習，就會四處去電動間找人，只要一被抓到免不了就是一頓毒打，有爸媽還直接就在電玩店裡開打，甚至驚動管區警察來勸阻。不過就算爸媽往死裡打，把零用錢、餐費甚至補習費拿去打電動花光的人比比皆是，最後東窗事發免不了一陣皮肉痛，還是無法阻止孩子前仆後繼去打電動。
除此之外，當年很多小賣店或雜貨店，為了節省被稽查的麻煩，就在店裡面隔出一個私密小空間，擺幾台機台就做生意，這種小店夠隱密，當然深受學子們的青睞，每到放學時段人聲鼎沸，人潮塞爆原本冷清的小店，即使排不上隊玩的人，也在一旁吆喝觀戰，熱況令人歎為觀止。但所謂「道高一尺一尺、魔高一丈」，爸媽們還有訓導處的老師們當然也不是吃素的，持續跟蹤、旁敲側擊，總能掌握到這些據點的情報，最終打電動的孩子總是難逃被逮的命運，在體罰盛行的年代，下場當然也可想而知。但你越抓我就再換地方，這種官兵抓小偷的遊戲永遠玩不膩。
隨著時代進步，各式主機推陳出新，網路遊戲更是越來越發達，如今的電玩上手又快又方便，這種投幣式的大型電玩機台已經逐漸式微。而當年最瘋的那一代人，即便現在有了經濟能力，卻失去了時間、空間，曾幾何時當年的熱血電玩夢早已慢慢淡去，留下的只剩日常生活的酸甜苦辣，今年43歲的葛先生就說：「現在有錢、有閒，家裡卻沒有空間能放下機台，而且也玩不動了，偶爾逛逛懷舊電玩展，有機會握握搖桿，回味一下心跳加速的感覺，找回一絲青春的記憶就好。或許，這就是現實人生吧！」