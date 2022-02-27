抗議蒲亭開戰！白俄羅斯反對派宣布參戰：加入保衛烏克蘭
俄烏戰爭開打至今邁入第4天，稍早除了德、法、荷等國宣布將反坦克武器等軍事武器運送至烏克蘭協助防止俄國進犯外，白俄羅斯境內的民主派反對黨也宣布，將派義勇軍投入保衛烏克蘭的行列，表示白俄羅斯將與「鄰居」烏克蘭並肩作戰。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-27 09:16:21
白俄羅斯與俄羅斯、烏克蘭有著緊密地緣關係，國內反對黨領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）的特助維亞科爾卡（Franak Viačorka）透過推特表示，白俄羅斯的民主派正派出軍隊前往烏克蘭協防，他們將與「鄰居」並肩作戰，並貼出照片和影片表示自願軍們已做好了全副武裝準備。
此外，他也批評白俄羅斯現任總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）准允俄軍從白俄羅斯領土通過，藉此朝烏克蘭領土進犯，指控盧卡申科犯下了通敵罪；且在其任內試圖修憲破壞白俄羅斯的無核條款，目的是為了讓蒲亭能夠在白俄羅斯進行核武部署，而最好的應對方式就是展開對總統盧卡申科的制裁。
過去白俄的民主派屢屢遭盧卡申科打壓，親俄的總統盧卡申科在去年8月連續第6次當選該國總統，並贏下80.1%的選票，遭國內人民與國際社會質疑選舉結果遭操弄，民主派領袖與2021年諾貝爾和平獎候選人季哈諾夫斯卡婭被認為才是白俄羅斯真正的當選人。