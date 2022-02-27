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獨／骨灰粉的浪漫！神還原舊時遊戲場　連煙灰缸都要一樣

▲大型電玩迷彭義萍打造專屬的電動間，內裝神還原90年代帶動場的所有細節，連橘白相間的塑膠喇叭椅都重現。（圖／彭義萍提供）
▲大型電玩迷彭義萍打造專屬的電動間，內裝神還原90年代帶動場的所有細節，連橘白相間的塑膠喇叭椅都重現。（圖／彭義萍提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-02-27 09:31:56｜2022-02-27 10:07:10

今年48歲的彭義萍，2年多前打造了專屬的大型電動遊戲場，實現了兒時的夢想，也成為和朋友聚會的天堂。可別小看這個20坪大的電動間，可是幾乎完全復刻了90年代電動遊戲場的模樣，從LOGO、海報、裝潢家具細節，甚至連煙灰缸、裝零錢的盒子，都幾乎完全比照當年重製，一進去彷彿重回舊時光！難怪彭義萍笑說：「哥玩的是情懷！」

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▲為了重現心目中的老電動場模樣，彭義萍特別把倉庫二樓重新粉刷、鋪設老地板，還製作SEGA的LOGO燈箱。（圖／彭義萍提供）
▲為了重現心目中的老電動場模樣，彭義萍特別把倉庫二樓重新粉刷、鋪設老地板，還製作SEGA的LOGO燈箱。（圖／彭義萍提供）
彭義萍的電動間目前大約有40多台大型電玩，除了基本的格鬥機台以外，還有連線賽車機台、射擊機台等等，種類五花八門。不只遊戲機台整理重現，連面的遊戲主機基板，幾乎都是原廠的老古董，如果有故障就自己修復，或是自找型號一個一個去網路上尋找二手料件。

為了真實還原當年電動間的模樣，彭義萍可是下足功夫，首先把自己冷氣行的倉庫二樓整理出來，先油漆白底色，然後請人製作了「SEGA」的LOGO燈箱，還特別找出老遊戲的海報圖檔，輸出一比一海報貼在牆上，而且連地板也不馬虎，特別鋪設90年代舊舊的磨砂地板，先把空間神還原一番！

大環境搞定了，小細節也不能馬虎！90年代還沒有室內禁菸，多數電動場煙灰缸上還會印有遊戲廠商的LOGO，彭義萍特別去找到相同的煙灰缸並且貼上自製貼紙，並且找來當年換零錢的盒子裝零錢。更有趣的是，連80、90年代流行的橘白相間塑膠喇叭椅，他都特地去買回來，連放飲料用的冰箱，都要找可口可樂外觀的懷舊小冰箱，就是要「原汁原味」，連朋友看到都眼睛一亮，回憶湧上心頭！

彭義萍說：「這些東西或許在現代人眼中並不算什麼，但是在我這種6年級生心目中，就是青春的記憶，既然要做，就是做到最好！把所有的回憶都重現，才能真的心滿意足！」

▲彭義萍特別去印製海報來張貼。（圖／彭義萍提供）
▲彭義萍特別去印製海報來張貼。（圖／彭義萍提供）
▲各式遊戲海報細節不能馬虎。（圖／彭義萍提供）
▲各式遊戲海報細節不能馬虎。（圖／彭義萍提供）
▲特別去找了可口可樂小冰箱，增添復古懷舊感。（圖／彭義萍提供）
▲特別去找了可口可樂小冰箱，增添復古懷舊感。（圖／彭義萍提供）
▲包括煙灰缸、零錢盒，各種小細節都還原當年的模樣。（圖／彭義萍提供）
▲包括煙灰缸、零錢盒，各種小細節都還原當年的模樣。（圖／彭義萍提供）

 

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