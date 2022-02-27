烏克蘭陷戰火！曹格老婆一張照片遭轟　「烏國人在哭」

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一名女網友看到吳速玲的貼文，在底下留言：「我覺得...您當然可以做任何您想做的事，但是現在這種馬照跑舞照跳的po文，可以先緩一下嗎？眼睛前面看著烏克蘭的人在哭，看到您這篇po文，真的五味雜陳，謝謝您。」
吳速玲後來看到該女網友留言，相當不解，正面回擊：「這位小姐～我跟妳一樣很關心時事，一樣反對戰爭，但我不認同妳的指教～什麼叫馬在跑舞照跳，關心不代表一定要在板上留言或蹭熱度，這是品牌寄來的線上秀邀請卡，只是單純想要告訴有興趣的人可以上去共享，謝謝您。」
其他網友一面倒力挺吳速玲，認為女網友矯枉過正，「為什麼不能在自己的臉書po想分享的事情」、「看到妳道德綁架我的心也五味雜陳」、「那妳怎麼不去Prada留言要求他們停止辦秀」、「我反而不想一直看到烏克蘭的新聞，看一次心疼一次」、「我們也是同樣悲傷，祈禱戰事早日止息，但不代表我們在自己的家園，不能美麗不能自在幸福」、「妳最好不要去看燈會」。
而該位女網友隨後澄清，自己不是想要道德綁架，只是因為現在住在德國，「這裡所有人都在擔心戰爭，但突然看到您po這個文章，心裡突然痛了一下。」吳速玲則回應：「我懂妳情緒當下的感受～但就如同妳的感受一樣，這個社會需要少一點對立，多些體諒～共勉之。」最後也祝對方平安。（編輯：楊穎軒）