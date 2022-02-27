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專訪／香客大樓巧手改造！全台最美房間就在日月潭

▲擁有絕美湖景的文青旅宿「潭日月」，為民眾票選最美房間之一。（圖／葉政勳拍攝）
▲擁有絕美湖景的文青旅宿「潭日月」，為民眾票選最美房間之一。（圖／葉政勳拍攝）

記者劉雅文／專題報導

2022-02-27 14:00:00

新冠疫情的衝擊，一度重創了台灣的旅宿產業，這長達兩年多的抗疫，國境大門不開，台灣民眾也一度不敢出門旅遊，讓不少飯店業者都棄械投降，這段期間無預警倒閉、危老改建住宅的案例層出不窮，但也有業者逆勢思考，文創設計旅店承億文旅，就選擇在去年中，讓日月潭的新館「潭日月」試營運，甚至在不到一年的時間，就拿下旅遊網所票選的最美飯店與最美房間雙料殊榮。

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▲香客大樓改造的潭日月，成為民眾票選最美房間之一。（圖／葉政勳拍攝）
▲香客大樓改造的潭日月，成為民眾票選最美房間之一。（圖／葉政勳拍攝）
優美的日月潭湖景旁，矗立著一棟帶有濃厚書院風的建築，這就是承億文旅集團，拓點日月潭的新館「潭日月」，而這裡前身其實是日月潭當地著名「文武廟」的香客大樓「景聖樓」，因為受到疫情影響，遊客銳減，讓廟方決定要對外進行公開招標，承億文旅集團靠著創意提案，從8家業者中脫穎而出，順利取得經營權。

▲座落在日月潭的文青旅宿潭日月，過去其實是香客大樓「景聖樓」所改造而成的，一旁就是日月潭知名景點文武廟。（圖／葉政勳拍攝）
▲座落在日月潭的文青旅宿潭日月，過去其實是香客大樓「景聖樓」所改造而成的，一旁就是日月潭知名景點文武廟。（圖／葉政勳拍攝）
過去的「景聖樓」，充滿濃濃的廟宇元素，旅店大門也是仿造寺廟正門的方式來式設計，但是在承億經手後，雖然保有舊的建築結構，但是外觀從鮮明的紅白色階，轉為文青風格的灰階，加上竹林與綠植的妝點，低調簡約的的文青風格不言而喻。

▲座落在日月潭的文青旅宿潭日月，過去其實是香客大樓「景聖樓」所改造而成的。（圖／業者提供）
▲座落在日月潭的文青旅宿潭日月，過去其實是香客大樓「景聖樓」所改造而成的。（圖／業者提供）
不只外觀重新變身，房間也做了調整，獨特270度環景套房，完整飽覽了日月潭最美的角度，讓這個初出茅廬的新飯店闖出名號，第一年就被易遊網的網友票選為全台最美房間。

而這一切的推手，正是承億文旅集團董事長戴俊郎。

「舊要翻新難度非常高，因為它的跨距、它的結構、它的高度，都已經受限在那上面，你必須花更多的心思，去把它打掉重練」。

不懼挑戰可能就是對戴俊郎最好的形容，他從建築業起家，前半輩子都在蓋房子賣給不同的人，但回頭看，短則3、5年，長則10年，這些建築物早已失去設計的原貌，找不回初衷的他，決定投身飯店業，開始蓋起「大家的房子」，並且要讓飯店一直維持原有的設計理念，「潭日月」不是終點，只能算是他推進島鏈的中繼站。

而讓他從這次招標案脫穎而出的關鍵，不是背後穩定的金援，也不是機運巧合，戴俊郎大方的分享，他希望做島鏈，讓每個地方都有他的飯店，也因此在選擇地點上有策略性，先是紮實去做田野調查，了解城市的文化以後，再慢火溫煮，一步步去設計、去發想，打造一間間承載著各地特色的文創旅店，「潭日月」也因此應運而生。

▲香客大樓改造的潭日月，搖身一變文青旅宿。（圖／葉政勳拍攝）
▲香客大樓改造的潭日月，搖身一變文青旅宿。（圖／葉政勳拍攝）
即便倚靠著創意順利拓點日月潭，但不可抗的疫情衝擊，依舊像洪水猛獸般追著，不得不說選擇在這時候進場的戴俊郎心臟很大顆，跟他一起共事，同時也是他的親姐姐，承億文旅副董戴淑玲就直言：「跟他（戴俊郎）在一起工作不怕沒事做，你絕對不會有沒事做的一天，反正他永遠都有新的點子、有新的要去攻略的地方。」

對於疫情，戴俊郎只說了一句：「天下大亂情勢大好。」

看著飯店試營運訂房率就超過7成，也顯示他的大膽奏效了，他認為這波新冠疫情，可能要好幾年，會像流感一樣會在我們身邊，只要做好心理建設，把自己心情弄好一點，常到飯店去住、去玩，就什麼病菌都沒有辦法侵犯了。

有人說過，台灣旅宿業極為飽和，這場疫情只是吹響了汰舊換新的號角，但戴俊郎卻不這樣想，他認為飯店業永遠都有需求，他說：「沒有一個黃昏產業，只有黃昏的人。」也許台灣在疫情衝擊下，只能緊關國境大門的背景設定，刺激了國旅蓬勃發展後，更能激活台灣的旅宿業！

▲香客大樓改造的潭日月，環繞著日月潭無敵美景。（圖／葉政勳拍攝）
▲香客大樓改造的潭日月，環繞著日月潭無敵美景。（圖／葉政勳拍攝）

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