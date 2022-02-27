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專訪／窮到連廁所都要外租！打工仔翻身建設大佬

▲承億文旅董事長戴俊郎，在日月潭開設文青旅宿「潭日月」。（圖／葉政勳拍攝）
▲承億文旅董事長戴俊郎，在日月潭開設文青旅宿「潭日月」。（圖／葉政勳拍攝）

記者劉雅文／專題報導

2022-02-27 15:00:00

如果將時間軸拉回民國70多年的嘉義市，為了一睹當紅主持人豬哥亮、天王巨星余天、一代妖姬女神崔苔菁等人的歌舞秀，義美歌劇院前的街道總是擠滿人潮，但好景不常，隨著劇院停止營業，昔日繁景被廢棄、冷清所取代，這也是承億文旅投身飯店業的第一步，將劇院變身嘉義商旅，成為當地旅宿新地標，之後還憑藉著無邊境泳池，與獨特茶文化風格，打造了在IG討論度爆表的桃城茶樣子，以及去年在日月潭翻新香客大樓，獲選全台最美飯店，承億文旅一次次攻城掠地，透過在地特色飯店打響名號，而這些巧思與核心，都與承億集團董事長戴俊郎有著密不可分的關係。

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承億以營造起家，但是如果將源頭推回戴俊郎的出身，恐怕是令人難以想像的「反差」，沒有金湯匙，戴俊郎從小家境困苦，一家七口克難的擠在同一張床上睡覺，家裡就連廁所都沒有，還要跟別人承租廁所，為了貼補家用，他年紀輕輕就去工地搬磚，再加上有畫畫的天賦，讓他立志成為一名建築師。

不過，在國中時期，戴俊郎發現，建築師都會被建設公司老闆罵，於是他立志，以後要當業主，還要在25歲以前創業，開設自己的建設公司。

▲承億文旅董事長戴俊郎，從小家境困苦，一家七口擠在同一張床上睡覺，家裡就連廁所都要跟別人承租。（圖／葉政勳拍攝）
▲承億文旅董事長戴俊郎，從小家境困苦，一家七口擠在同一張床上睡覺，家裡就連廁所都要跟別人承租。（圖／葉政勳拍攝）
有目標更有實踐力，戴俊郎第一志願直接鎖定了嘉義高工建築科。而當時建築科畢業的人，多數會去事務所畫設計圖，領著大約一萬五的薪水，但戴俊郎反其道而行，選擇去辛苦的工地工作，領著僅七千塊的月薪。

當時身邊的同學都笑他說：「笨蛋，你怎麼去做那個七千塊的事，而且還要兼做小工。」但戴俊郎早已為他的未來出謀劃策，他鎖定小公司，因為他知道如果未來想要做老闆，必須迅速知道一個公司的形成、組織過程是什麼，能直接接觸到老闆的公司，才符合他的創業模型，認真肯吃苦的他，也在短短半年後，薪水三級跳，月薪跳到一萬八。之後，就連其他公司也想來挖角他，他靠著兼職，一個人顧著七個工地，年僅19歲就月領七萬塊的高薪。

有了第一桶金後，戴俊郎跟同事一起創業，集資了一百萬創立了三本營造，創立初期，公司什麼案子都接，連蓋廁所也不放過，而且細心的戴俊郎，希望靠著獨特的設計立場與思維闖出名號，每個案子細節都很注重，就連一個插座都不馬虎，仔細與客戶來回討論。

而他打下的基礎，也成為承億建設的開端，29歲的那年，戴俊郎如願轉型做建設公司，現在年營收已突破7億元。

▲成功沒有偶然，承億文旅董事長戴俊郎認為，「獨立思考力，比任何的事情都還重要」。（圖／葉政勳拍攝）
▲成功沒有偶然，承億文旅董事長戴俊郎認為，「獨立思考力，比任何的事情都還重要」。（圖／葉政勳拍攝）
在「拒絕聯考」的時代背景下，確實很容易被社會框架與「沒前途」掛鉤，但戴俊郎光營建業數億的營收，就足以打臉那些不看好他的聲音，甚至跨足飯店業後，他的堅持與創意，讓他在台灣文創飯店中，同樣佔有一席之地。

成功沒有偶然，戴俊郎只說了一句話：「獨立思考力，比任何的事情都還重要，比你的學歷、比你的經歷、比你的經驗，還重要一百倍！」

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