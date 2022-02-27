專訪／魔鬼藏細節裡！身價破億營建大佬竟隨身帶「履歷」

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年輕團隊的優勢是創意與創新，但如何將這些活躍思想實踐，就是考驗領導者的能力了，不同於其他建設大佬給人的嚴謹、距離感，當《NOWnews今日新聞》採訪團隊第一次接觸戴俊郎時，就發現他是個很喜歡「提問」的人，所有好奇的事情，他會早在記者開口前，先一步提出疑問，而且眼神透露對於答案的執著。
更有趣的是，當我們好奇這位身價破億的董事長，如何帶領年輕團隊，在台灣文創飯店業站穩一席之地時，發現魔鬼就藏在細節裡，每天有很多會議、公事纏身的戴俊郎，卻隨身帶著一疊厚厚的履歷，他笑著說：「因為我怕我的高階幹部，把我想要的人挑掉，挑人不能只看學歷。」白手起家的戴俊郎，有自己的選人法則，只看心和價值觀，你說他身居高位，為什麼在做著人資的工作，但對他而言「把對的人放在對的位置」是最重要的事情，所以挑履歷，成為他的日常，只要有跟客戶第一線接觸的人，他都會跟高階主管一起親自面試。
仔細追問後還發現，戴俊郎雖然開文創旅店，卻沒有晉用傳統五星或四星的飯店人員，反而是更願意給年輕人機會，他總說「我能夠給年輕人舞台，但卓越要靠你自己。」
待員工像家人、像朋友，戴俊郎身上少了大老闆的架子，他開放員工可以針對公事或個人感情等各種疑難雜症來找他溝通、訴苦，甚至尋求協助。就連員工要離職，他說：「我都會問得清清楚楚， 如果是我的問題，而且我能改變的，我一定要改變讓你留著，如果是我不能改變的，我也祝福你去別的公司。」
但也因為責任心很強，讓工作幾乎佔滿了他的生活，機會成本下，犧牲的恐怕就是與家人的相處時間了。
戴俊郎坦言自己很想多陪陪兒子，不過上帝最公平的就是，每個人都只有24小時，你只能就這24小時選擇你要做的事，現在的他要照顧三、四百個家庭，所以很多事情一定要親力親為，沒有做到100分，也盼望能有90分。
戴俊郎是一個很有想法與自信的人，當我們追問他，是否會因為犧牲了與家人相處的時間，而感到遺憾？得到的回答卻是：「不完美的人生就是完美，所以我接受任何的不完美，因為那就是人生，不要追求完美人生，因為那是不可能的！」我想，不是因為他現在貴為董事長，而是這一路上的磕磕絆絆，引領著他走到今天的位子，那些過程中的美好與不美好都很珍貴。
最後，他也分享了人生座右銘「不能改變氣候，你只好鍛鍊身體」，他認為自己內化是生命最重要的過程，別的條件毫無關係，我們總會對於含著金湯匙的人，投以羨慕眼神，但戴俊郎從小家境困苦，靠著獨立的思考能力與不懈的努力，才站上今天的位置，也印證了人生成功的關鍵，不在於環境與外在條件，而是自身想做什麼，必且願意付出多少努力。