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香港疫情大爆發　劉德華暖心打氣前線醫護人員

▲劉德華得知香港疫情日趨嚴重，特別拍攝影片打氣。（圖／華映提供）
▲劉德華得知香港疫情日趨嚴重，特別拍攝影片打氣。（圖／華映提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-02-27 10:29:30

全球疫情持續升溫，其中香港的確診人數不斷攀升，單日確診人數高達1.7萬，醫療系統壓力大，使得香港民眾憂心忡忡，劉德華得知消息後，特別在官方網站「華仔天地」上傳影片，給予所有人加油打氣。

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劉德華一連在官網上傳兩段影片，最新的影片中他表示，現在香港疫情非常嚴重，但只要大家齊心防疫，一定能戰勝疫情，因此特別向所有前線抗疫的工作者、醫護人員、義工致謝，「謝謝他們付出的心血和努力，同時大家一定要小心，務必戴好口罩、減少群聚。」在另外一段的影片，他則是演唱了歌曲《獅子山下》，為香港民眾打氣。

▲劉德華拍攝影片打氣醫護人員。（圖／翻攝「華仔天地」）
▲劉德華拍攝影片打氣醫護人員。（圖／翻攝「華仔天地」）
事實上，香港在疫情爆發後，許多藝人都紛紛伸出援手，郭富城、許冠傑、鄭秀文都盡一己之力，郭富城與許冠傑一共捐出了4000組的快篩試劑，鄭秀文捐出5000組快篩，把抗疫化身行動，身體力行。

▲郭富城、鄭秀文各自捐出2000組、5000組新冠病毒快篩試劑。（圖／翻攝郭富城微博、鄭秀文微博）
▲郭富城（左圖）、鄭秀文各自捐出2000組、5000組新冠病毒快篩試劑。（圖／翻攝郭富城微博、鄭秀文微博）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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