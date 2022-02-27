香港疫情大爆發　劉德華暖心打氣前線醫護人員

全球疫情持續升溫，其中香港的確診人數不斷攀升，單日確診人數高達1.7萬，醫療系統壓力大，使得香港民眾憂心忡忡，劉德華得知消息後，特別在官方網站「華仔天地」上傳影片，給予所有人加油打氣。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-27 10:29:30
劉德華一連在官網上傳兩段影片，最新的影片中他表示，現在香港疫情非常嚴重，但只要大家齊心防疫，一定能戰勝疫情，因此特別向所有前線抗疫的工作者、醫護人員、義工致謝，「謝謝他們付出的心血和努力，同時大家一定要小心，務必戴好口罩、減少群聚。」在另外一段的影片，他則是演唱了歌曲《獅子山下》，為香港民眾打氣。
事實上，香港在疫情爆發後，許多藝人都紛紛伸出援手，郭富城、許冠傑、鄭秀文都盡一己之力，郭富城與許冠傑一共捐出了4000組的快篩試劑，鄭秀文捐出5000組快篩，把抗疫化身行動，身體力行。
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