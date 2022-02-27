攻烏接連受挫！美國防官員分析俄軍軟肋：制空權與補給線
俄烏開戰以來國際對於基輔政府能夠抵抗多久有著不同見解，然而根據美國國防部資深官員表示，目前烏克蘭境內的俄軍遭到比預期還要更頑強的抵抗，因此入侵進展緩慢無法順利拿下首都基輔，官員也指出除了烏克蘭軍方還把持著部分制空權，發揮防空系統優勢外，俄軍補給計畫的失誤則是「一個明顯的弱點」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-27 11:06:46
截至27日為止，俄羅斯軍隊尚無法奪下烏克蘭任何一座城市的控制權，尤其在烏克蘭北部俄軍明顯受挫。一名美國國防部官員向《CNN》表示，蒲亭（Vladimir Putin）所部署的50%俄軍已在烏國境內，然而卻只有南方推進戰線較為順利，其餘俄軍由北方進攻基輔路線、邊境進攻哈爾科夫（Kharkiv）路線皆受到當地烏軍的頑強抵抗。
該名官員指出，烏克蘭至今仍保有空域優勢是因為軍方擁有多種防空武器，包含高射砲、紅外線導引飛彈，而稍早德法荷等國也宣布將運送刺針（Stinger）防空彈至烏國協防，對俄軍來說遲遲無法掌握制空權是第一個難以推進戰事的癥結點。
第二點則是俄軍其實對於補給計劃並未設想足夠周全，導致如今莫斯科想為5成俄軍提供彈藥、燃料等補給出現明顯困難，長期下來的補給不足對俄軍來說並不樂觀，而在這樣不如預期的情況下，俄軍推進速度亦遭到明顯降緩。
不過官員也提到，戰場局勢瞬息萬變，儘管發現俄軍有著無法奪下制空權與基本的後勤支持出包等問題，也難保烏克蘭能持續堅持抵抗俄軍的入侵。