擔心Selina耍大牌 高宇蓁坦言曾質疑「演技不專業」
國片《頭七》揭開台灣人最避諱談論的傳統喪葬文化，由任家萱Selina首度挑戰大銀幕主演，高宇蓁則是獻出大銀幕恐怖片處女秀，她在片中和Selina飾演一對個性大相徑庭的姊妹，高宇蓁在片中角色是位高冷御姐，面對久久回家一次的妹妹，內心充滿衝擊，也共同經歷老宅裡各種驚悚駭人的靈異現象。高宇蓁感性說：「我小時候就很希望有姊妹，這次彌補了兒時的缺憾！」兩人過去從未合作，高宇蓁坦言，一開始擔心Selina有巨星架勢、難親近，但一開鏡就聽到Selina喊：「姊，以後妳要多多照顧我！」高宇蓁直呼對方可愛，Selina則透露兩人像真姊妹一樣有「相似之處」。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-02-27 11:30:00
因彼此不認識，高宇蓁眼中的Selina就是「天團裡的大明星」，高宇蓁還開玩笑說：「我也是聽Selina的歌長大的！」她原本也以為歌手挑戰演技不會太專業，但看到Selina的表現後徹底改觀，大讚對方：「演戲非常專業認真，私底下又很親切！」
Selina則表示，與「姊姊」高宇蓁對戲時，感受到對方是一名很專業的演員，「不論是表情或動作，都很能帶動我們情緒。」其中一幕高宇蓁向Selina透露出怨懟和難過的感覺，Selina的情緒也跟著對方的演出流動，「謝謝她幫助我更能融入春華這個角色。」不過Selina和高宇蓁私下相處後驚覺，「她外表看起來有點高冷，但從穿著打扮到言談，給我的感覺是『跟我很像』，就是個熱情的小女孩！」