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直升機飛過！烏克蘭收容所園長堅守400毛小孩：寧死不走

▲長期居住在烏克蘭的義大利籍攝影師為了400多隻毛小孩，堅決留在收容所不離開！（圖／FB帳號Andrea Cisternino）
▲長期居住在烏克蘭的義大利籍攝影師為了400多隻毛小孩，堅決留在收容所不離開！（圖／FB帳號Andrea Cisternino）

編輯中心/綜合報導

2022-02-27 11:47:12

戰火無情，但是照顧毛小孩的心不容改變！俄烏戰爭開打至今，已有許多城市民眾受到波即，不過位在烏克蘭基輔郊區有一間動物收容所，園長為了照顧400多隻動物，堅決留下來並表示：「我寧可死在這也不拋下牠們」，熱愛毛小孩的心令人敬佩。

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▲Andrea Cisternino原是一名義大利籍攝影師，住在烏克蘭已長達10年並收容數百隻動物。（圖／FB帳號Andrea Cisternino）
▲Andrea Cisternino原是一名義大利籍攝影師，住在烏克蘭已長達10年並收容數百隻動物。（圖／FB帳號Andrea Cisternino）
根據外媒報導，這名園長Andrea Cisternino原本是一名義大利籍的時尚服裝攝影師，住在烏克蘭已長達10年，並在離基輔大約40公里處的郊區設立一間可以容納數百隻動物的收容所，這些毛小孩有些是在街上流浪，有些是受到人類惡意虐待，Andrea救援後就帶回自己的園區「Italia KJ2 避難所」照顧，目前已收容超過400隻包含牛、羊、狗、貓、豬等等。

▲日前俄烏戰爭開打，Andrea的收容所上空經常有軍機呼嘯而過。（圖／FB帳號Andrea Cisternino）
▲日前俄烏戰爭開打，Andrea的收容所上空經常有軍機呼嘯而過。（圖／FB帳號Andrea Cisternino）
▲日前他趕緊去採買毛小孩的糧食，也分享目前烏克蘭的街上的狀況。（圖／FB帳號Andrea Cisternino）
▲日前他趕緊去採買毛小孩的糧食，也分享目前烏克蘭的街上的狀況。（圖／FB帳號Andrea Cisternino）
日前俄烏戰爭開打，Andrea除了每天忙於照顧龐大的毛小孩，也常常分享烏克蘭境內人民的狀況。一段他在臉書分享的影片中，原本看似祥和的收容所農場，天空中突然出現好幾輛俄羅斯軍用直升機呼嘯而過，Andrea沒有選擇離開，而是堅守在家園盡力安撫毛小孩們，也表示雖然現在正處在痛苦與恐懼之中，但是他絕對不會離開，誓死都要陪毛小孩到最後一刻！

▲日前Andrea的影片中可看見好幾台俄羅斯軍用直升機在收容所上空飛行。（圖／FB帳號Andrea Cisternino）
▲日前Andrea的影片中可看見好幾台俄羅斯軍用直升機在收容所上空飛行。（圖／FB帳號Andrea Cisternino）
▲巨大的聲響讓毛小孩們感到相當不安。（圖／FB帳號Andrea Cisternino）
▲巨大的聲響讓毛小孩們感到相當不安。（圖／FB帳號Andrea Cisternino）
▲Andrea表示他會堅守400多隻毛小孩，絕對不會拋下牠們離開！（圖／FB帳號Andrea Cisternino）
▲Andrea表示他會堅守400多隻毛小孩，絕對不會拋下牠們離開！（圖／FB帳號Andrea Cisternino）
不少網友看了Andrea的臉書都感到非常動容又敬佩，紛紛捐款希望能對收容所有所幫助。另外烏克蘭鄰國也有一些友善的民眾成立臉書社團，除了協助從烏克蘭逃出的難民，也有提供毛小孩臨時居住的地方。只希望戰爭能盡快落幕，讓人民與動物都恢復平和的生活，現在一起來看看Andrea的影片吧！（編輯：陳珮瑜）



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