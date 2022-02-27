直升機飛過！烏克蘭收容所園長堅守400毛小孩：寧死不走
戰火無情，但是照顧毛小孩的心不容改變！俄烏戰爭開打至今，已有許多城市民眾受到波即，不過位在烏克蘭基輔郊區有一間動物收容所，園長為了照顧400多隻動物，堅決留下來並表示：「我寧可死在這也不拋下牠們」，熱愛毛小孩的心令人敬佩。
編輯中心/綜合報導
2022-02-27 11:47:12
根據外媒報導，這名園長Andrea Cisternino原本是一名義大利籍的時尚服裝攝影師，住在烏克蘭已長達10年，並在離基輔大約40公里處的郊區設立一間可以容納數百隻動物的收容所，這些毛小孩有些是在街上流浪，有些是受到人類惡意虐待，Andrea救援後就帶回自己的園區「Italia KJ2 避難所」照顧，目前已收容超過400隻包含牛、羊、狗、貓、豬等等。
日前俄烏戰爭開打，Andrea除了每天忙於照顧龐大的毛小孩，也常常分享烏克蘭境內人民的狀況。一段他在臉書分享的影片中，原本看似祥和的收容所農場，天空中突然出現好幾輛俄羅斯軍用直升機呼嘯而過，Andrea沒有選擇離開，而是堅守在家園盡力安撫毛小孩們，也表示雖然現在正處在痛苦與恐懼之中，但是他絕對不會離開，誓死都要陪毛小孩到最後一刻！
不少網友看了Andrea的臉書都感到非常動容又敬佩，紛紛捐款希望能對收容所有所幫助。另外烏克蘭鄰國也有一些友善的民眾成立臉書社團，除了協助從烏克蘭逃出的難民，也有提供毛小孩臨時居住的地方。只希望戰爭能盡快落幕，讓人民與動物都恢復平和的生活，現在一起來看看Andrea的影片吧！（編輯：陳珮瑜）