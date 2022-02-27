吳心緹出浴露一大片雪白美背　曹佑寧害羞不敢看

在《全明星運動會》圈粉無數的女星吳心緹，向來給人可愛活潑形象，最近發行首本寫真書，難得全裸露背展露小性感，一組浴室美照讓人驚豔，她昨（26）日在簽書會上透露將寫真書給紅隊的好友晏柔中跟曹佑寧看過，晏柔中像保守的媽媽似的大喊「不行不行，露太多了」，曹佑寧則激動地說「好害羞」！

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▲吳心緹（右二）舉辦寫真書簽書會，姊妹淘房思瑜（左起）、席惟倫、晏柔中特地為她站台。（圖／大璽影藝提供）

▲吳心緹舉辦寫真書簽書會，笑談理想型條件。（圖／大璽影藝提供）

吳心緹當初剛結束錄製《全明星》，體重約47、48公斤，身材勻稱還很結實，趁此時拍攝寫真書，剛好在邁入30歲之前把最完美體態保留下來。她羞認這是出道以來最大尺度，一組在浴室裡摟著浴巾、裸露大片雪白美背拍攝的狀態，是她最喜歡的一組照片。

她透露，原本當天要拍攝外景，結果突然下暴雨、天色又暗了，只好回到民宿，結果大家臨時起意要在浴室拍攝，工作夥伴多是女生，也讓她放心許多，本來還因為太性感赤裸，打算放棄這組照片，結果看了成品後，跟想像的很不一樣，她認為很唯美又有點想像空間，變成一個意外驚喜的感覺。

▲吳心緹拍攝寫真書，將30歲前的完美體態記錄下來。（圖／大璽影藝提供）

▲吳心緹出浴裸露美背，是出道以來最大尺度。（圖／大璽影藝提供）

▲外型甜美的吳心緹，在綜藝節目努力的模樣超級圈粉。（圖／大璽影藝提供）