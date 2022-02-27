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NBA／Irving砍賽季新高38分　籃網客場宰公鹿終止2連敗

▲Kyrie Irving（圖／美聯社／達志影像）
▲Kyrie Irving（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-27 12:36:07

布魯克林籃網今(27)日迎戰東區強權密爾瓦基公鹿，這一場也是球隊新同學Goran Dragic的首秀，球隊在主控Kyrie Irving攻下賽季新高的38分帶領下，最終以126:123擊敗對手，率籃網終止2連敗。

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這一場比賽Ben Simmons和Kevin Durant仍然無法上場，球隊只能靠Irving一人苦撐，不過他手感絕佳，三節打完就攻下了26分，同時帶領籃網第三節狂轟43分，以96:93反超公鹿。

但是末節公鹿對上籃網替補陣容，很快打出17:7的反擊，再度將優勢給要了回來，取得7分領先；不過Irving很快返回戰場，並且連續跳投命中，帶隊打出8:0攻勢，讓籃網在進入到最後2分鐘時取得領先優勢。

讀秒時刻Andre Drummond和James Johnson連續送出封蓋，讓公鹿攻勢受阻，但接著Grayson Allen外線出手被犯規，他三罰兩中，主場軍追到只剩下1分差。最後幾個回合，兩隊都開始使出犯規戰術，Irving在罰球線上6罰5中，澆熄公鹿反撲希望，讓籃網順利鎖定勝局。

Irving這一場比賽26投14中得到全場最高的38分，另外還有5籃板和5助攻；Seth Curry投進4顆三分球得到19分，Drummond斬獲17分12籃板5助攻，Dragic得到6分。

公鹿方面，Bobby Portis投進8顆三分球得到30分，Giannis Antetokounmpo攻下29分14籃板6助攻，Khris Middleton得到25分7助攻，Jrue Holiday攻下19分7助攻5籃板。

籃網之前才剛剛終止11連敗，但前兩場又輸給了巫師和塞爾提克，整個2月就只贏了2場球，而且分別是對上近況不佳的尼克和重建中的國王。因此今天能擊敗實力堅強的全員公鹿，對球隊來說相當重要。

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