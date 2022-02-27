不看林志玲！郭台銘第一眼只盯曾馨瑩　寵妻行徑曝光

曾馨瑩2008年嫁給大24歲鴻海集團創辦人郭台銘，陸續為郭董生下1子2女，從舞蹈老師晉升郭董夫人的她，近14來成為郭董事業、生活上最強後盾，日前西洋情人節，曾馨瑩曝光家中夫妻倆的婚紗照相框，放閃不著痕跡。郭董曾透露，對曾馨瑩是一見鍾情，連同場的林志玲也吸引不了他的目光，「我第一眼就看她（曾馨瑩）。」
娛樂中心／綜合報導
2022-02-27 13:05:43｜2022-02-27 13:39:06
郭台銘2年多前為回饋「果凍」（粉絲暱稱）舉辦見面會，期間分享初識曾馨瑩的過程，當年他要與林志玲在鴻海尾牙跳探戈，請了女方的舞蹈教練曾馨瑩教學，郭董一看到曾馨瑩，立刻被對方專注教學的模樣吸引，目光都在曾馨瑩身上，「我看她第一眼，沒看林志玲」。
一旁的曾馨瑩聽完，忍不住吐槽老公：「學舞學得很慢！」回憶當時幫林志玲和郭台銘上課，郭台銘一直說「再一次」，讓她心中還默默碎唸「這堂個別課有點累」。事實上，郭台銘在追曾馨瑩時曾送愛心早餐，當時曾馨瑩問郭董「吃飽了嗎？」他回答「是！」曾馨瑩便收下早餐，郭台銘才默默離開。
曾馨瑩表示，曾問過郭台銘何時開始追她，郭董虧愛妻太遲鈍，「我都送早餐到妳房間，妳怎麼還不知道？我從來不曾這樣送早餐到人家房間去的」，更說當下離開時心想「怎麼會找到這麼一個沒趣的女孩子」、「我已經忍了一個晚上了呢」，曾馨瑩聽了拍拍老公肩膀，郭董才意識到不能再爆料。
此外，曾馨瑩說，郭台銘雖然日理萬機，但生活處處有貼心小舉動，例如洗完澡出來，郭董已經把她的拖鞋擺好在浴室門口，也曾小心翼翼地把鮮花放在口袋，就為了帶回家送她，兩人交往後，每年生日都會收到郭董一束玫瑰，每年還會換不同顏色。（編輯：楊穎軒）