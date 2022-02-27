美是否派兵助台？朱立倫：國防絕對不能依賴別人

針對俄羅斯全面入侵烏克蘭，國民黨主席朱立倫今（27）日表示，台灣會不會成為下一個烏克蘭，就看自己有沒有堅定的自主國防，有沒有維護和平的決心，有沒有製造爭端的可能，做好自己國防準備，絕對不能依賴別人。
記者羅婉庭／台北報導
2022-02-27 13:11:12
朱立倫上午出席緬甸歸僑協會春節團拜活動前受訪表示，無論是國防安全或兩岸和平交流都是國民黨最重要的主張，大家都了解和平的重要，也反對任何戰爭與入侵，但也要做好自主國防準備，絕對不能依賴別人，只有靠自己努力，台灣有沒有堅定自主國防、維護和平的決心，或製造爭端的可能，這些都是大家所關心的。
朱立倫說，「反對任何的戰爭，反對任何的入侵！」但是也要做好自己國防準備，絕對不能依賴別人，大家應該也看得出來，只有靠自己的努力。區域和平需要彼此對話交流，惡意的挑釁造成衝突只會引發戰爭，所以自己做好努力，也呼籲各方都能節制。
至於藍營內部傳出懷疑美國不會保台，台灣應跟中國「求和」的說法，朱立倫回應，國民黨立場是捍衛中華民國確保國家安全，堅持兩岸和平交流，不要對抗交惡。
此外，是否贊成延長徵兵制？朱立倫說，國民黨團新會期提出《兵役法》、《後備軍人條例》部份條文修正草案，給予軍人獲得更多保障，並給予後備軍人更多尊重，但是政府要有完整政策，不要空喊口號。