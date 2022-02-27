烏克蘭全民皆兵　吳斯懷：一旦拿起槍枝就成敵軍攻擊目標

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吳斯懷說，俄軍連日軍事攻擊，烏克蘭獨自面對戰爭威脅，烏克蘭總統澤倫斯基幾句話最讓台灣人民感同身受，「慕尼黑會議中，北約沒有一個國家回應他加入北約的要求」、「戰爭開打後，美國及歐盟各國依然只會口頭聲援，沒有一個國家與烏克蘭站在一起，併肩作戰。」到現在才認清國際戰略的現實與殘酷，自己國家自己救才是硬道理。
吳斯懷認為，目前情勢發展，烏克蘭已經走向完全被動應對，只能看俄羅斯叫牌，要不要接受而已，沒有太多轉圜談判空間，在戰爭威脅下被迫上桌談判，能爭取多少籌碼？經濟制裁一波一波，實質效果如何大家都清楚，各國以自身國家利益為主要考慮因素，步調自然不一，雷聲大雨點小是必然的走向。
打代理人戰爭最符合美國國家利益
吳斯懷列強調，所有國際聲援都是「虛的」，真正面臨戰爭時沒有人會出手幫忙，而阿富汗撤軍後，美國絕不會派軍隊介入他國戰爭，烏克蘭如此、未來台灣亦如此。吳強調，打代理人戰爭最符合美國國家利益，一直認為美國會派兵援台的民眾該清醒了，「自己國家自己救，不寄望他國援助」。
吳斯懷也認為，避戰是政府的重要施政目標，對話一定比對抗好，台灣現在起開始尋求對話機會，或許還能為台灣民眾爭取最大權益；一旦引發戰火，被迫上桌談判，還有多少籌碼可以談，以現有戰力對比，套用俄烏戰爭模式，台灣有多少機會？都應審慎思考。
一旦拿起槍枝就被敵國視為軍人 成為攻擊目標
俄烏戰爭開打後，烏克蘭全民參戰抵抗俄軍，部分地區分發民眾槍枝、彈藥，網路上鼓動民眾自製簡易汽油彈，攻擊俄軍。吳斯懷說，全民抗敵是國家面對戰爭威脅時團結的必要手段，也是凝聚人心鼓舞士氣的重要方法，但是政府仍然應該考慮國際人道法、戰爭法（武裝衝突法）相關規定，避免讓未接受完整軍事訓練的平民直接陷入戰火威脅，造成重大傷亡。
借鏡烏克蘭今日面臨的困境，吳斯懷表示，政府高層應該儘早籌謀對策，未來兩岸一旦發生戰爭，絕不只是現役國軍加上後備軍人的戰爭，是全民必須共同面對的威脅，台灣地狹人稠，沒有人可以倖免，連國防部長都說，「一旦戰爭開打，台灣處處都是戰場」。
「全民抗敵不應是『全民皆兵』」吳斯懷表示，「全民國防」概念也不是「全民皆兵」，沒有接受過完整軍事訓練的平民，一旦拿起槍枝就被敵國視為軍人，成為合法攻擊目標。平民連射擊訓練都不足、槍枝保養、彈藥補給、個人防護裝備等都是問題，沒有周全的後備動員規劃，戰時貿然號召全民參戰，凸顯執政者對人民的不人道對待。
吳斯懷說，平時沒有足夠預算採購槍枝、彈藥，儲存保養，沒有完整的訓練，沒有適合的戰鬥編組，戰時要求民眾散兵游勇式的拿起槍枝保衛家園，這是義和團式的愛國主義，是執政者最不道德的行為。
吳斯懷引述相關國際法及我國民防法：首先，國際人道法、戰爭法(武裝衝突法)等都有相關規範，簡單地說，平民不得參與軍事行動，否則會成為合法的軍事目標。
其次，我國民防法規範的任務，包括動員組織人民及學生團體，協助空襲防護、協助搶救災害、協助維護地方治安、戰時支援軍事勤務等，而這些任務除不是軍事任務外，其業管部會是內政部、教育部等相關部會，若要全民皆兵，實際參與軍事行動，必須先求得全民共識，繼而立法院立法。