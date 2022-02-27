烏國反華情緒升溫！中國大使忙籲：別出於好奇拍這拍那的
俄烏戰事的升級除了嚴重影響當地居民起居外，對於留學生或在烏克蘭工作的外國人來說更是安全風險提高。尤其在部分中國網友在社群平台上發表戲謔與鼓吹戰爭言論後，當地傳出對中國僑民不友善的聲音，許多在烏克蘭的中國民眾也急切等待撤離。對此，中國駐烏克蘭大使范先榮也現身表示，撤僑行動得等安全條件具備才行，並提醒僑民不要與當地人爭執或「出於好奇拍這拍那的」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-27 14:23:20
中國駐烏克蘭大使范先榮今（27）日透過大使館的微信公眾號提到，自己收到中國人向使館致電詢問「聽說咱們大使已經跑了，不在基輔了」，因此現身拍片向僑民們強調「中國大使永遠不可能拋下自己的同胞不管」。
范先榮坦言，當前烏克蘭安全形勢「確實困難了」，而且每天還有新的情況發生，對於許多在烏中國人迫切返鄉的心願，他也得坦承「目前的安全條件確實還不是所有的地方都具備」，包含當地宵禁令和空中軍武交火的風險，「我們一定要等安全了再走」。
他提醒當地僑民，盡量待在家中不要外出，聽到警報聲響盡快到最近的避難所躲避，不要在窗戶附近停留也盡量不要開著燈，尤其不要與當地人發生爭執、更不要出於好奇心拍這拍那，盡可能遠離所有與軍事有關的人和設施。
由於自烏克蘭24日遭俄羅斯入侵後，有留學生在烏克蘭當地拍攝嘲諷調侃烏克蘭是「窮國」、「活該被侵略」，還有部分中國網友大讚蒲亭「霸氣、硬氣、帥氣」或稱要「收留烏克蘭美女」等，透過社群平台翻譯至當地後反華情緒升高，1名在烏克蘭基輔的中國留學生更稱遭到當地民眾的威脅、恐嚇，甚至跟蹤。
信末，范先榮也呼籲中國民眾將心比心，「烏克蘭人民很困難，也很難受。這種心情換了任何一個國家，都一樣」，並要求中國人要拿出友好和理性，強調中國對烏克蘭一向友好，且尊重烏克蘭的主權與領土完整，希望透過政治談判解決當前的危機。