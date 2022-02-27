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幼兒園群聚+10！6位未滿10歲　新北、桃園揪4起家庭群聚

▲今（27）日全台本土個案暴增16例，桃園有11例、新北則有5例。（圖／指揮中心）
▲今（27）日全台本土個案暴增16例，桃園有11例、新北則有5例。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-02-27 14:27:54

今（27）日全台本土個案暴增16例，桃園有11例、新北則有5例，指揮中心發言人莊人祥說明，這16例本土個案中，共揪出4起家庭群聚。

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桃園本土個案部分，莊人祥指出，有10例（案20553到20562）是昨天宣布的案20485，其就讀幼兒園擴大採檢287位中驗出，這之中包括3起家庭群聚。

莊人祥說，這3起家庭群聚，其中1個家庭有6人確診，另外兩個家庭各有2人確診，Ｃt值介於21.2到26.2之間，年齡有6位未滿10歲 ，1位十幾歲，3位30幾歲。

莊人祥指出，桃園再新增1名國小老師確診，為案20563，是30幾歲男性，他是案20553就讀國小的老師，在23日出現喉嚨痛，26日自行就醫採檢驗出陽性，Ｃt值18.3。

新北本土個案部分，莊人祥說明，案20529是火鍋店員工，該案是昨天公布案20456的同事，因擴大採檢驗出陽性，Ｃt值23.1，在21、23日都出現喉嚨痛。

莊人祥指出，案20529的同住家人包含父母、妹妹（案20564到20566）也都相繼驗出確診，Ｃt值在14.4到18.1之間。

莊人祥說，新北另外一案是20567 ，在2月13日參加某宗教春酒聚餐，居家隔離期滿採檢，發現陰轉陽，該案也是案19996的同住者，Ｃt值17.5。（編輯：孫唯容）

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