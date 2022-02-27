川普稱台「下一個危機點」　李貴敏：避戰才是最大利益

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根據俄羅斯國際事務理事會這家智庫曾有報告指出，若俄烏開戰，烏克蘭領土面積約為57萬平方公里（相當於台灣的16倍），俄羅斯不太可能在短時間內拿下烏克蘭，將讓俄羅斯在外交上陷入孤立。對此，國民黨立委李貴敏說，「這也是有許多專家學者認為中國大陸不敢武統台灣的一個主要論述」，認為中國大陸若不能在短時間內佔領台灣，各國必會干涉，所以大陸不會武力犯台。
李貴敏也強調，不能說烏克蘭之於美俄，就像台灣之於美中兩國，但是不可否認是有很大相似的部分。在世界和平的當下，面對強權爭鬥下的國際政治，台灣除了屏氣凝神仔細觀看局勢的變化外，也應該把握戰略的主動性，避免陷入國際博弈的變局中而無法脫身，甚至成為任何一方的棋子。
更重要的是，李貴敏說，依台灣淺碟式、以出口為導向的經濟，我們應該和全世界做朋友，避免挑釁以降低衝突或擦槍走火的機率，這才是營造和平與捍衛國家利益的根本之道。
俄烏開戰 全球都無從抽身
至於複雜的俄烏局勢，李貴敏表示，俄烏問題不僅是兩國間糾紛，更是未來10年，美國、歐洲、及俄羅斯三家地緣政治的博弈。尤以美國聯合歐盟等國的北約組織是否會東擴，影響到俄羅斯自認為的勢力範圍，更是學者專家關注的焦點。
李貴敏指出，北約領袖峰會上，俄羅斯要確認以美國為首的北約組織能夠保證不向東擴張，在此時刻演出了一場項莊舞劍的戲碼，雖然表面上劍拔弩張，但實際上就是美、俄兩國基於勢力範圍的交鋒；這就像是目前美、中兩國的抗衡，台灣一面倒向美國的角色也讓人聯想到烏克蘭的困境。
至於經濟制裁效果，李貴敏說，以美國為例，由於不在戰事邊緣，所以看到這個情勢，一方面以世界大戰來形容這場可能的戰爭，又要烏克蘭美僑趕緊離開，還要求截斷俄羅斯的「北溪天然氣2號管線」；並警告萬一開戰，不排除對俄國實施全面出口管制與經濟制裁等。
至於歐洲各國立場，李貴敏說，歐盟有40%的天然氣由俄羅斯進口，是歐盟最大能源供應國，未來隨著天然氣管線運作，可預期對俄羅斯天然氣供應依賴還會持續上升；以德國為例，自然暫時就不會回應這些制裁提議。倘若戰爭開打，俄羅斯進口的天然氣恐怕還是會面臨停止交易供應的窘境；甚至一旦美國採取經濟制裁，歐盟也將面臨可觀的經濟損失。
李貴敏強調，無論烏克蘭危機或兩岸局勢，背後潛台詞都是在挑戰「美國說了算」的全球獨霸角色，所以台灣真正要擔心的問題，一旦東歐安全局勢大幅動盪，會不會迫使美國轉移注意力，對東歐投入更多資源，導致亞洲的安全情勢出現短暫真空？尤其國際衝突勢必造成石油與天然氣價格動盪，更可能因恐慌造成糧食等其他市場動盪，台灣真能應付這些意外衝擊嗎？說穿了，國際現實與政經情勢都必須誠實以對，俄烏開戰，牽一髮而動全身，全球都無從抽身，台灣更不能自外於變局。