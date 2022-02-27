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川普稱台「下一個危機點」　李貴敏：避戰才是最大利益

▲李貴敏說，依台灣淺碟式、以出口為導向的經濟，應避免挑釁以降低衝突或擦槍走火的機率，這才是營造和平與捍衛國家利益的根本之道。（資料照／NOWnews）
▲李貴敏說，依台灣淺碟式、以出口為導向的經濟，應避免挑釁以降低衝突或擦槍走火的機率，這才是營造和平與捍衛國家利益的根本之道。（資料照／NOWnews）

記者羅婉庭／台北報導

2022-02-27 17:30:16｜2022-02-27 17:31:32

俄羅斯總統普廷在烏克蘭發動「特殊軍事行動」，宣稱是為了終止烏克蘭政府軍與親俄民兵在烏東長達8年的戰事，已交戰數日。近來外界將俄烏局勢與兩岸關係作比較，美國前總統川普更公開指稱烏克蘭危機會使中國大陸對台灣採取更大膽的做法，使台海成為「下一個危機地點」。

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台灣不應成為任何一國棋子

根據俄羅斯國際事務理事會這家智庫曾有報告指出，若俄烏開戰，烏克蘭領土面積約為57萬平方公里（相當於台灣的16倍），俄羅斯不太可能在短時間內拿下烏克蘭，將讓俄羅斯在外交上陷入孤立。對此，國民黨立委李貴敏說，「這也是有許多專家學者認為中國大陸不敢武統台灣的一個主要論述」，認為中國大陸若不能在短時間內佔領台灣，各國必會干涉，所以大陸不會武力犯台。

李貴敏也強調，不能說烏克蘭之於美俄，就像台灣之於美中兩國，但是不可否認是有很大相似的部分。在世界和平的當下，面對強權爭鬥下的國際政治，台灣除了屏氣凝神仔細觀看局勢的變化外，也應該把握戰略的主動性，避免陷入國際博弈的變局中而無法脫身，甚至成為任何一方的棋子。

更重要的是，李貴敏說，依台灣淺碟式、以出口為導向的經濟，我們應該和全世界做朋友，避免挑釁以降低衝突或擦槍走火的機率，這才是營造和平與捍衛國家利益的根本之道。

俄烏開戰　全球都無從抽身

至於複雜的俄烏局勢，李貴敏表示，俄烏問題不僅是兩國間糾紛，更是未來10年，美國、歐洲、及俄羅斯三家地緣政治的博弈。尤以美國聯合歐盟等國的北約組織是否會東擴，影響到俄羅斯自認為的勢力範圍，更是學者專家關注的焦點。

李貴敏指出，北約領袖峰會上，俄羅斯要確認以美國為首的北約組織能夠保證不向東擴張，在此時刻演出了一場項莊舞劍的戲碼，雖然表面上劍拔弩張，但實際上就是美、俄兩國基於勢力範圍的交鋒；這就像是目前美、中兩國的抗衡，台灣一面倒向美國的角色也讓人聯想到烏克蘭的困境。

至於經濟制裁效果，李貴敏說，以美國為例，由於不在戰事邊緣，所以看到這個情勢，一方面以世界大戰來形容這場可能的戰爭，又要烏克蘭美僑趕緊離開，還要求截斷俄羅斯的「北溪天然氣2號管線」；並警告萬一開戰，不排除對俄國實施全面出口管制與經濟制裁等。

至於歐洲各國立場，李貴敏說，歐盟有40%的天然氣由俄羅斯進口，是歐盟最大能源供應國，未來隨著天然氣管線運作，可預期對俄羅斯天然氣供應依賴還會持續上升；以德國為例，自然暫時就不會回應這些制裁提議。倘若戰爭開打，俄羅斯進口的天然氣恐怕還是會面臨停止交易供應的窘境；甚至一旦美國採取經濟制裁，歐盟也將面臨可觀的經濟損失。

李貴敏強調，無論烏克蘭危機或兩岸局勢，背後潛台詞都是在挑戰「美國說了算」的全球獨霸角色，所以台灣真正要擔心的問題，一旦東歐安全局勢大幅動盪，會不會迫使美國轉移注意力，對東歐投入更多資源，導致亞洲的安全情勢出現短暫真空？尤其國際衝突勢必造成石油與天然氣價格動盪，更可能因恐慌造成糧食等其他市場動盪，台灣真能應付這些意外衝擊嗎？說穿了，國際現實與政經情勢都必須誠實以對，俄烏開戰，牽一髮而動全身，全球都無從抽身，台灣更不能自外於變局。

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