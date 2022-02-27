網球／15連勝勇奪3連冠！Nadal成史上勝率最高的男子選手
「蠻牛」Rafael Nadal延續2022年至今的絕佳狀態，在今天於阿卡普爾科站以兩個6:4擊敗英國好手Cameron Norrie，個人開季15戰全勝，連續拿下3座硬地賽事冠軍。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-27 15:10:04
35歲的Nadal，在兩個競爭對手Roger Federer和Novak Djokovic缺席之時，在球場上大放異彩，在之前的澳網剛拿下生涯第21座大滿貫冠軍，這次在阿卡普爾科又再度擊敗俄國名將Daniil Medvedev，並最終順利於決賽登頂。
這是Nadal職業生涯第91座巡迴賽冠軍，此外在阿卡普爾科站他不但是最年輕的冠軍得主，今日也寫下賽會最年老奪冠的紀錄。同時這也是Nadal第506場在硬地場地上取得的勝利，位居男子單打球員史上第4。
另外，Nadal職業生涯第30次以未失一盤的方式，奪得賽事冠軍，超越美國傳奇球星Jimmy Connors的29次獨占榜首位置。同時第生涯拿下91冠，也是僅次於Conors(109冠)、Federer(103冠)和Ivan Lendl(94冠)，排名第4。
職業生涯Nadal拿了1252戰取得了1043勝，勝率為83.31%勝率，超越Djokovic的83.21%(1191戰取得991勝)，高居史上第一。