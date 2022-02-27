將俄羅斯踢出SWIFT！西方國家祭「金融核武」代價並不小

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目前全球有200多個國家的金融機構配合使用，而被踢出這個系統的國家除了俄羅斯外，還有兩個「老學長」北韓和伊朗。根據俄羅斯國家協會Rosswift表示，俄國是繼美國之後，SWIFT用戶數量第2多的國家，有約300家俄國金融機構使用此系統，超過一半俄國信用機構是SWIFT成員。
對歐盟來說，要投下這枚經濟核彈並不好受。原因在於俄羅斯不僅是歐盟重要的貿易和投資夥伴，光是想要恢復受疫情重創的經濟就不簡單了，如今在天然氣、石油等能源領域歐盟更是仰賴俄羅斯的出口。光是蒲亭一動兵，國際油價、天然氣價格就接連飆升，更別提小麥、玉米、鋼鐵等原物料商品導致歐盟內部通貨膨脹嚴重，這個經濟制裁的結果若無法小心處理恐怕迎來的反噬難以消化。
比利時智庫布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）所長沃爾夫（Guntram Wolff）過去就告訴《法新社》，將俄羅斯從SWIFT剔除的優缺點還有待商榷，儘管這會讓俄羅斯的國際金融交易受到長期的影響，尤其該國總收入40%以上的油氣出口收益將受到嚴重打擊，但俄羅斯在2014年克里米亞危機後就已經開始部署相應的減壓手段，例如大力推行「去美元化」方針，就是為了在今日能削弱制裁的威懾力。
此外，俄羅斯銀行（Bank of Russia）自2014年入侵克里米亞後，也開始營運自己推出的金融訊息系統SPFS試圖代替SWIFT。國內和國外的銀行使用。不過截至2020年2月，俄國有超過400家銀行加入SPFS，但只有10多間外國銀行使用SPFS，代表在國際支付轉帳上，被踢出SWIFT的俄羅斯還沒辦法真正「無所謂」，然而這也促成俄國轉向與中國研發代替方案，削弱目前以美元主導的全球金融系統。