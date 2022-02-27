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將俄羅斯踢出SWIFT！西方國家祭「金融核武」代價並不小

▲美國與歐盟、英國和加拿大等西方國家今（27）日發出聯合聲明，將俄羅斯剔除於SWIFT全球金融系統範圍，但背後要付出的代價並不小。（圖／美聯社）
▲美國與歐盟、英國和加拿大等西方國家今（27）日發出聯合聲明，將俄羅斯剔除於SWIFT全球金融系統範圍，但背後要付出的代價並不小。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-02-27 15:12:03｜2022-02-27 15:12:25

在歐美各國外交斡旋多次落空後，俄羅斯總統蒲亭下令進軍烏克蘭，在今（27）早美國與歐盟、英國和加拿大終於發表共同聲明，宣布將對俄羅斯部分已受國際制裁的銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，西方國家希望這項「金融核武」能確實對俄造成打擊，然而這項制裁武器，卻也可能削弱西方國家的力量。

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西方國家祭出的「金融核武」SWIFT全名為「環球銀行金融電信協會」（The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication），是連接全球銀行業的金融通訊基礎設施，這個系統的總部位在比利時，這個系統去年平均每天發送超過4200萬則訊息，也就是大約一半的跨境高額支付會藉此平台上進行交易。

目前全球有200多個國家的金融機構配合使用，而被踢出這個系統的國家除了俄羅斯外，還有兩個「老學長」北韓和伊朗。根據俄羅斯國家協會Rosswift表示，俄國是繼美國之後，SWIFT用戶數量第2多的國家，有約300家俄國金融機構使用此系統，超過一半俄國信用機構是SWIFT成員。

▲支持烏克蘭的德國民眾舉行遊行，要求政府們對主動出兵的俄羅斯實施經濟制裁，包含踢出SWIFT支付系統。（圖／美聯社）
▲支持烏克蘭的德國民眾舉行遊行，要求政府們對主動出兵的俄羅斯實施經濟制裁，包含踢出SWIFT支付系統。（圖／美聯社）
對歐盟來說，要投下這枚經濟核彈並不好受。原因在於俄羅斯不僅是歐盟重要的貿易和投資夥伴，光是想要恢復受疫情重創的經濟就不簡單了，如今在天然氣、石油等能源領域歐盟更是仰賴俄羅斯的出口。光是蒲亭一動兵，國際油價、天然氣價格就接連飆升，更別提小麥、玉米、鋼鐵等原物料商品導致歐盟內部通貨膨脹嚴重，這個經濟制裁的結果若無法小心處理恐怕迎來的反噬難以消化。

比利時智庫布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）所長沃爾夫（Guntram Wolff）過去就告訴《法新社》，將俄羅斯從SWIFT剔除的優缺點還有待商榷，儘管這會讓俄羅斯的國際金融交易受到長期的影響，尤其該國總收入40%以上的油氣出口收益將受到嚴重打擊，但俄羅斯在2014年克里米亞危機後就已經開始部署相應的減壓手段，例如大力推行「去美元化」方針，就是為了在今日能削弱制裁的威懾力。

此外，俄羅斯銀行（Bank of Russia）自2014年入侵克里米亞後，也開始營運自己推出的金融訊息系統SPFS試圖代替SWIFT。國內和國外的銀行使用。不過截至2020年2月，俄國有超過400家銀行加入SPFS，但只有10多間外國銀行使用SPFS，代表在國際支付轉帳上，被踢出SWIFT的俄羅斯還沒辦法真正「無所謂」，然而這也促成俄國轉向與中國研發代替方案，削弱目前以美元主導的全球金融系統。
 

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