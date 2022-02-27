新北＋5！涮涮鍋群聚擴大 最新確診足跡曝光曾搭板南線
中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布新增16例本土確診個案，其中5例在新北市，包括1例是昨日公布確診的涮涮鍋店員工同事，以及其3位家人。另外1例則是之前宗教團體聚餐唱歌群聚相關，居隔期間陰轉陽。而新北市政府也公布了最新的確診者足跡，曾搭過台北捷運板南線，請有相關重疊足跡的民眾做好自我健康監測。
編輯中心/綜合報導
2022-02-27 15:16:15
新北市政府表示，案20529是涮涮鍋店員工，該案是昨天公布案20456的同事，居住在新莊地區，因擴大採檢驗出陽性，Ct值23.1，在21、23日都出現喉嚨痛。而案20529的3位同住家人，父母與妹妹也都在採檢後確診。
70多歲的父親案20564，Ct值15.7；60多歲的母親案20565，Ct值14.4；30多歲的妹妹案20566，Ct值18.1。這起家庭群聚初步共已匡列接觸者112人。
另外1例案20567則是之前宗教團體聚餐唱歌群聚的成員同住家人，在居隔期間陰轉陽，對社區影響較小。
新北市政府公布的最新確診者足跡如下：
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。