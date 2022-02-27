臘腸狗遭「雞情舌吻」！一臉驚恐 網笑：求心裡陰影面積
看來狗狗很受歡迎喔！許多喜歡動物的飼主家裡都會養著超過一隻或是一種毛小孩，荷蘭就有一名女子養了一對臘腸狗與一群黃色小雞，日前其中一隻臘腸狗意外遭到小雞「舌吻」，一臉驚嚇的模樣逗笑許多網友留言：「跪求狗狗心裡陰影面積」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-27 15:27:46
這名女飼主艾芙琳Eveline Smit飼養了一對臘腸狗Loulou和Coco，經常在狗狗們的專屬IG帳號分享牠們與其牠動物小夥伴們的互動生活日常，由於畫面相當溫馨又有趣，因此吸引超過38名粉絲追蹤。日前家裡來了好幾隻黃色小雞，艾芙琳讓牠們與Loulou以及Coco合照時，不料其中一隻小雞趁著Loulou打哈欠張嘴時，竟然一邊踩住牠的前掌、一邊咬著牠的舌頭，突如其來的「雞情舌吻」讓Loulou嚇了一大跳，睜大雙眼表情十分驚恐！
艾芙琳將照片分享在網路上並寫著：「Loulou喜歡小雞呢！」，並在短短4天就獲得將近12萬人次按讚，許多網友看了都紛紛笑說：「狗狗表情逐漸毋湯」、「跪求臘腸心理陰影面積」、「好痛啊，但是對不起我笑了」、「小雞：這叫法式熱吻」、「感覺舌頭也痛起來了」、「那隻雞還活著嗎」、「感覺舌頭也痛起來了」。（編輯：陳珮瑜）