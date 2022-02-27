頻遭點名挑戰桃園、高雄　羅智強：再給我一點時間

國民黨副秘書長羅智強的400公里行腳在今（27）天從台南文化中心出發，正式進入高雄，國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮、民間鬥士團體總召徐尚賢也在高雄湖內一起陪走，對於外界紛點名他參選桃園市長或是高雄市長，羅智強說，再給他一點時間來想清楚，如何發揮自己最大的力量，扮演讓台灣更好的力量。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-27 15:32:35
羅智強表示，有些朋友希望他選桃園市長、高雄市長，對這些期待都非常感謝，但這趟400公里的行腳在出發時並沒有任何選舉的念頭，原來的想法就是當一隻最強的「小雞」，到處去幫助國民黨，擴大在野的力量，打贏2022的選戰，這趟走下來感受到大家對他的勉勵，再給他一點時間來想清楚，如何發揮自己最大的力量，扮演讓台灣更好的力量。
羅智強也指出，這趟行腳從2月27日進入高雄，大約在3月2、3號離開高雄進入屏東，高雄的陽光、夥伴的熱情都很溫暖，感謝大家一路的關心或支持；而陪同行走的國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮則說，國民黨永遠跟民眾站在一起，所以這幾天都會陪同羅智強，一起守護台灣、守護中華民國，一起努力讓台灣更好、高雄更好，期待2022人民大勝利。
對於烏俄開戰，羅智強認為「和平沒有輸家、戰爭沒有贏家」，烏克蘭民眾深陷戰火的痛苦之中，要為他們祝福和祈禱，烏克蘭總統澤倫斯基講的一句話讓他感受很深「此時此刻沒有國家真正來幫助他們、並肩作戰，只有自己在孤軍奮戰」，很沉痛的一句話值得大家省思，沒有人希望走到戰爭這一步，但是用什麼方式「不」走到戰爭這一步，這是台灣人的功課，如何保有得來不易的民主、和平，需要大家的智慧，一起去找出一條路。