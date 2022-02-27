桃園+11！最新確診足跡曝光 去過龍潭公有市場、3間超商
中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布新增16例本土確診個案，其中11例在桃園市，包括10例來自米迪幼兒園的學童與家人，分佈在3個家庭。另外1例則是米迪幼兒園確診學童家人的國小老師，而桃園市政府也公布了最新的確診者足跡，請有相關重疊足跡的民眾做好自我健康監測。
編輯中心/綜合報導
2022-02-27 15:34:47
桃園市長鄭文燦表示，米迪幼兒園群聚擴大，3個家庭共10人確診，目前該幼兒園已全校停課14天，共有相關接觸者90位匡列居家隔離。而確診學童家人就讀的國小、國中，也都已將接觸者匡列隔離，包括學童家長的職場接觸也已匡列，整起幼兒園群聚目前匡列居隔人數超過650位。
鄭文燦指出，幼兒園群聚涵蓋3家庭，不僅在家庭傳播，還又擴大到學童家人就讀國小的老師。學童自述有出現症狀，但第一時間未能警覺立即篩檢，呼籲學校與家長不要輕忽幼童的症狀，由於幼童沒有打疫苗，還是要提高警覺。
桃園市政府公布的最新確診者足跡如下：
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。