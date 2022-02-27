「成人版妙麗」出沒北捷 網友騷動：葛萊分多加100分
疫情期間搭大眾交通工具，有機會捕獲口罩正妹、型男，日前有網友分享在台北捷運巧遇「兇版妙麗」，還有老司機搜出女子本尊IG，發現她是留學海歸的網美徐恩，追蹤數近50萬。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-27 17:01:17｜2022-02-27 17:38:38
一名男網友在臉書「爆廢公社公開版」發文寫下：「要去霍格華茲？」只見附圖一位波浪長髮披肩、穿《哈利波特》巫師袍的辣妹，坐在北捷車廂椅子上，鏡頭由上往下拍，辣妹半敞開的襯衫裸露豐滿雪胸、人字事業線，加上一雙白淨蜜大腿，頓時成了車廂內最美風景。
貼文發布後在網路上發酵，許多網友紛紛留言：「感覺車上很熱，解扣為了散熱」、「要學魔法了沒」、「葛來分多加100分」、「去去衣服走～」、「本來要去西門町唱歌，剛剛看到忘記下車」、「看人家扮演哈利波特辦的多像」、「道德在哪裡，IG在哪裡？電話在哪裡？」
事實上，該名Cos成《哈利波特》妙麗角色的女子，身分是擁有倫敦大學高學歷、從英國海歸回台的學霸網美徐恩（漢娜、Hannah），憑甜美臉蛋及魔鬼身材圈粉，上過不少綜藝節目，目前是直播主，粉專多分享美食、旅遊心得，且都會搭配性感照，這張捷運照其實是1年多就所發布，近來又被翻出來討論。（編輯：楊穎軒）