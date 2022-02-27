借鏡烏克蘭　陳一新：蔡英文高調「制裁俄國」非常危險

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陳一新指出，烏克蘭能撐到今天相當不錯，台灣值得借鏡，但實際上若中共犯台，蔡英文政府敢不敢發槍給全民，要打上問號。戰力上，1917年烏克蘭蘇維埃社會主義共和國成立，後來烏克蘭於1991年從蘇聯獨立成為主權國家，如今已經煥然一新，從蘇聯附庸國成為歐盟重要夥伴國，烏國已有能力對抗強權，更以國內情況相比，烏國總統沒有打擊在野黨，相當團結。
台灣在經濟弱點方面，陳一新指出，我國一旦被中共打擊，能否還能維持經濟，必須重視；目前台灣經濟仍有活力，尤其在半導體產業，台積電等企業還有一定能力，台灣是否能成為西方保護對象？必須有獨立性質，建議政府要特別推動，重要企業一旦淪落中共之手，後果不堪設想。
至於美國前總統川普認為，大陸因俄國進攻烏克蘭，恐怕對台採取更大膽做法，陳一新表示，這取決於中共準備好沒有，雖共機成天擾台，但對岸仍在了解台灣強況，包括水文、地形，可能偵查及訓練尚未完成，但未來不排除解放軍模仿俄軍行動。陳一新也提醒，雖台灣在戰略地理上有海峽天險，滿清初期施琅仍憑簡易軍武設施犯台成功，連康熙時代都能攻打台灣，絕不能因有天險就掉以輕心。
高喊制裁俄國僅會陷台於危險
陳一新也強調，總統蔡英文與其他國家領袖跟著他國領袖步伐制裁俄國，「是非常危險的！」即使是出於美國壓力，也不應如此高分貝。實際面來看，美、英、德才有資本制裁俄羅斯，但俄國長年推動去美元化政策，並與習近平談妥貿易避險措施，減低受傷程度，因此國際制裁對於俄國金融產生影響，還要看後續發展，而能力有限的台灣，頂多嘴上喊喊制裁，實際上無關痛癢。
最後，陳一新建議，台灣政府絕對要避免樹敵，即使有國際有壓力也要儘量低調。陳舉例，其中，南韓至始至終態度低調，日本較為高調是因與美國之間簽有「安保條約」，法國則有有北約組織保障，台灣非北約會員國，而拜登印太戰略中的四方安全對話機制也難以實際保障台海安全。
其次，陳一新強調，台灣應快速加強應變能力及防禦心理，執政黨也不要持續打壓在野黨，否則一旦戰爭，國內難以團結。最後，人民普遍對於正規軍信心不足，政府還要發展後備部隊，若要達成台灣國人效仿烏克蘭國民誓死守護家園的精神，恐怕還需要一段時日，將成為國家未來相當大的隱憂。