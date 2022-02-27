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借鏡烏克蘭　陳一新：蔡英文高調「制裁俄國」非常危險

▲淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新指出，台灣政府必須減少樹敵，跟喊制裁俄國只會讓台灣非常危險。（資料照／總統府提供）
▲淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新指出，台灣政府必須減少樹敵，跟喊制裁俄國只會讓台灣非常危險。（資料照／總統府提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-02-27 17:30:09｜2022-02-27 17:31:04

俄羅斯全面進攻烏克蘭，已交火數日，烏克蘭總統澤倫斯基在開戰之際大嘆歐美、北約各國無人伸出援手，也掀起台灣是否應借鏡的討論。對此，淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新指出，台灣政府必須減少樹敵，即使美國要台灣制裁俄羅斯，也不得太過高調，做超出能力的事。

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烏克蘭與台灣不同

陳一新指出，烏克蘭能撐到今天相當不錯，台灣值得借鏡，但實際上若中共犯台，蔡英文政府敢不敢發槍給全民，要打上問號。戰力上，1917年烏克蘭蘇維埃社會主義共和國成立，後來烏克蘭於1991年從蘇聯獨立成為主權國家，如今已經煥然一新，從蘇聯附庸國成為歐盟重要夥伴國，烏國已有能力對抗強權，更以國內情況相比，烏國總統沒有打擊在野黨，相當團結。

台灣在經濟弱點方面，陳一新指出，我國一旦被中共打擊，能否還能維持經濟，必須重視；目前台灣經濟仍有活力，尤其在半導體產業，台積電等企業還有一定能力，台灣是否能成為西方保護對象？必須有獨立性質，建議政府要特別推動，重要企業一旦淪落中共之手，後果不堪設想。

至於美國前總統川普認為，大陸因俄國進攻烏克蘭，恐怕對台採取更大膽做法，陳一新表示，這取決於中共準備好沒有，雖共機成天擾台，但對岸仍在了解台灣強況，包括水文、地形，可能偵查及訓練尚未完成，但未來不排除解放軍模仿俄軍行動。陳一新也提醒，雖台灣在戰略地理上有海峽天險，滿清初期施琅仍憑簡易軍武設施犯台成功，連康熙時代都能攻打台灣，絕不能因有天險就掉以輕心。

高喊制裁俄國僅會陷台於危險

陳一新也強調，總統蔡英文與其他國家領袖跟著他國領袖步伐制裁俄國，「是非常危險的！」即使是出於美國壓力，也不應如此高分貝。實際面來看，美、英、德才有資本制裁俄羅斯，但俄國長年推動去美元化政策，並與習近平談妥貿易避險措施，減低受傷程度，因此國際制裁對於俄國金融產生影響，還要看後續發展，而能力有限的台灣，頂多嘴上喊喊制裁，實際上無關痛癢。

最後，陳一新建議，台灣政府絕對要避免樹敵，即使有國際有壓力也要儘量低調。陳舉例，其中，南韓至始至終態度低調，日本較為高調是因與美國之間簽有「安保條約」，法國則有有北約組織保障，台灣非北約會員國，而拜登印太戰略中的四方安全對話機制也難以實際保障台海安全。

其次，陳一新強調，台灣應快速加強應變能力及防禦心理，執政黨也不要持續打壓在野黨，否則一旦戰爭，國內難以團結。最後，人民普遍對於正規軍信心不足，政府還要發展後備部隊，若要達成台灣國人效仿烏克蘭國民誓死守護家園的精神，恐怕還需要一段時日，將成為國家未來相當大的隱憂。

▲中國文化大學政治學系講座教授陳一新認為，川習會中沒有討論台灣問題，主要是議題放在北韓及經貿問題，但不代表日後的中美關係會影響到台灣。（圖／記者邱書昱攝,2017.4.26）
▲淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新建議蔡政府別輕易樹敵。（《NOWnews今日新聞》資料照）

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