收假日各地陽光露臉高溫上看26度 未來一週天氣變化快速
中央氣象局指出，今天（2/28）是228連假最後一天，原本稍微增強的東北季風減弱，今天各地大多維持多雲到晴的穩定天氣，僅迎風面的東半部地區及北部山區偶有零星短暫雨，但雨勢也不會太大，白天各地持續回暖，高溫都可達攝氏24到26，南台灣屏東一帶高溫甚至上看攝氏28到29度。不過相對來說西半部地區日夜溫差大，夜晚及清晨低溫僅攝氏14到16度，提醒民眾外出活動時，早出晚歸記得添加衣物保暖。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-28 00:05:00
氣象局預報員林定宜指出，由於天氣回暖，今天台灣西半部地區及外島澎湖、金門、馬祖容易有局部濃霧或低雲影響能見度，提醒民眾行車及搭乘航班往返外島要留意濃霧影響狀況。
林定宜說，時序逐漸進入春季之後，雖然「春暖花開」，但未來一週天氣變化相當快速，東北季風大約每1到2天就會稍微增強，但持續時間也不會太久。預估今明兩天（2/28~3/1）各地大多維持晴朗穩定的天氣型態，週三（3/2）東北季風增強，北部及東北部地區天氣轉涼，高溫略降約攝氏4到5度，且迎風面的北部及東半部地區有短暫雨，週四（3/3）中部山區也有零星短暫雨，週五（3/4）東北季風減弱氣溫又會回暖，降雨也僅限於東半部地區及北部山區有局部短暫雨。到了週末東北季風又會轉強，屆時迎風面又會比較濕冷一些。
林定宜表示，未來一週東北季風時強時弱，影響範圍主要落在北部及東半部地區為主，但即便有短暫雨，雨勢也不會太大且空檔多。至於中南部地區平地以晴朗穩定居多，並沒有受到太大影響。