替蒲亭出兵緩頰？安倍晉三：攻打烏克蘭是為了保護俄羅斯
俄羅斯總統蒲亭的出兵行動受到國際多數國家撻伐，歐盟與美國、英國、加拿大等更祭出強力經濟制裁，將俄羅斯踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統；不過日本前首相安倍晉三卻在節目替蒲亭緩頰，稱過去蒲亭就不斷向他說明北約東擴違反當初契約在先，攻打烏克蘭「是在保護俄羅斯的安全」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-27 17:56:00
蒲亭自24日逕行宣布將對烏克蘭採取「特殊軍事作戰」，便派出大軍從烏克蘭北、東、南三方夾擊，如今不僅攻進烏克蘭第二大城，就連首都基輔都面臨砲火轟炸。然而日本媒體《Daily》（デイリー）報導提到，安倍接受電視台「日曜報道 THE PRIME」時談到烏克蘭，認為蒲亭的行為「情有可原」。
安倍指出，在過去高達27次的日俄高峰會中，蒲亭多次在2人獨處時表達對西方尤其是美俄關係之間的不信任，他提到北約過去承諾不會擴大，現在卻在波蘭部署導彈，對蒲亭來說自己是基於防衛俄羅斯、確保國土安全等立場，才發起進軍烏克蘭行動。
俄國向烏克蘭開戰迄今已第4天，在德法荷運送軍武、白俄民主派宣布加入協防後，烏克蘭總統澤倫斯基今日號召全球各國義勇軍加入抗俄行列，並指責俄軍殺害烏克蘭平民，而美國、英國、加拿大與歐盟等國家則發布聯合聲明對俄羅斯銀行進行經濟制裁。