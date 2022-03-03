「原子少年」小坤達打動父母心 地球10帥把衝突變動力

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朋憲則是曾經在家裡練唱遭鄰居檢舉，他尷尬表示：「那時候其實我就是唱歌沒有到很好，我唱歌的時候唱到破音，現在比較好一點，連續唱《月牙灣》，洗澡過程中，不知不覺過一年，被鄰居檢舉，他說我唱《月牙灣》唱一年唱夠了吧！」練唱的毅力反應在參與選秀節目上；至於林佳辰，因為從小家人就覺得他長得很帥，又恰巧遇到了機會，所以選擇參與《原子少年》，希望有機會能出道。
「地球」一共有10人，想必要凝聚團員的心，都是團體必須要面對的課題，瑋弟提到早期大家沒有團魂、凝聚力，「練習找不到感覺，所以就選出地球的隊長祖安，讓整個目標去走，訂了一個固定的練習時間，10個人都一定要到齊。」而10個不同的個體，發生衝突在所難免，身為隊長的周祖安表示，他很常跟黃文廷討論跳舞方式，「他的想法跟我的想法不一樣，他會想要質感，我以整齊為主，討論當下會有點小摩擦，但事後都會找他跟他說我的想法。」
朝著演藝夢想邁進的他們，也分享各自的偶像，偉綠提到周湯豪一直是他的偶像，「我知道他是節目導師的時候很興奮！」陳廷軒笑說很喜歡Ella，「從小就看S.H.E長大，還會看她們演的戲，我那時候就覺得Ella好酷，跟當年流行的長頭髮『玉女』很不一樣，她結婚的時候也很替她開心。」黃文廷則是欣賞彭于晏，「他演戲的時候演什麼像什麼，缺乏技能就會努力學習，還有拳擊，扮演角色就努力做到最好。」
被問到家人是否支持自己參與《原子少年》，偉綠首先表示：「家人非常反對，那時候我想要青春走一次，來一點不一樣的，他們反對我上台北，我就拿出全部存款，上台北參加舞蹈營，現在就是讀台北的大學，父母偶爾會關心，還會截圖有我的畫面。」
林佳辰提到，父母很支持他，「他們會PO一些關於原子少年的影片，爸媽房間偶爾還會傳出他們超大聲放我的影片，只要我講話就會一直回頭放，我都會有點害羞。」周祖安則坦言，就讀復興美工的他，家裡的人希望都走美術，他一開始在美術業待了半年，之後覺得有點無趣，就開始學吉他，想去讀表演藝術，家人也怕收入不穩定，後來是姑姑偷偷幫他報考了華岡藝校，後來也順利考上，家人才開始轉變態度，全力支持他。
黃文廷直言，一開始爸爸反對他練武術，希望他去考公務員，因為這樣才有固定的薪水，生活也比較穩定，但後來看他逐漸做出成績，也慢慢接受了，「後來爸爸偷偷追蹤我IG帳號，我會在帳號上分享很多練習的東西，或是節目的相關影片，爸爸都會按讚，滿感動的，很感謝我的家人，希望我在這個節目有所成長。
台灣新世代實境選秀節目「原子少年 Atom Boyz」在開播前先行公開許多實力堅強、帥氣的參賽者，就是要讓粉絲們先解解饞，找到屬於自己的 One Pick ! 而在分組方面分為八大行星，每一顆行星具有不同的特色及魅力。
原子少年 地球 Earth
地球聚集了強烈的親切感、氣質、溫柔彬彬的 10 位鄰家男孩組成，而這團因為顏值被稱為神仙團。
原子少年地球分隊 – 成員介紹
成員為：林佳辰、傅俊傑、黃文廷、陳文翔 、朋憲、瑋弟、陳廷軒、劉偉綠、陳廷豪、周祖安，以下依順序介紹。
林佳辰 Summer
專長：唱歌、創作、彈吉他
出生年：2000 年 6 月5 日
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傅俊傑 Jerry
專長：舞蹈、籃球
出生年：1999 年 10 月7 日
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黃文廷 Tin
專長：舞蹈、唱歌、武術
出生年：2000 年 5 月27 日
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陳文翔 James
專長：戲劇、舞蹈
出生年：1999 年 2 月8 日
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朋憲 Peng Xian
專長：舞蹈
出生年：2001 年 08 月 17 日
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瑋弟 WD （郭哲瑋）
專長：舞蹈、饒舌創作
出生年：2000 年 11 月25 日
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陳廷軒 Kenny
專長：舞蹈
出生年：1997 年 12 月 9 日
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偉綠 Green （劉偉峻）
專長：舞蹈
出生年：2002 年 10 月27 日
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陳廷豪 Howard
專長：歌唱、繪畫
出生年：1997 年 12 月22 日
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周祖安 Zuan
專長：舞蹈、唱歌
出生年：1999 年 10 月 15 日
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