COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「原子少年」小坤達打動父母心 地球10帥把衝突變動力

▲《原子少年》地球團成員陳文翔（下排左起）、黃文廷、林佳辰、周祖安、陳廷豪（後排左起）、朋憲、瑋弟、傅俊傑、偉綠、陳廷軒分享闖星夢的甘苦談。（圖／NOWnews攝影中心）
▲《原子少年》地球團成員陳文翔（下排左起）、黃文廷、林佳辰、周祖安、陳廷豪（後排左起）、朋憲、瑋弟、傅俊傑、偉綠、陳廷軒分享闖星夢的甘苦談。（圖／NOWnews攝影中心）

記者吳雨婕/專訪

2022-03-03 10:00:00

王牌製作人詹仁雄製作選秀節目《原子少年Atom Boyz》即將問世，該節目砸下1.2億元聚焦80位潛力成員，依照特質、風格分成土星 、地球、火星、水星 、木星、海王星 、金星、天王星等8個行星進行選拔；而「地球」是由林佳辰、傅俊傑、黃文廷、陳文翔、朋憲、瑋弟、陳廷軒、偉綠、陳廷豪、周祖安組成，他們接受《NOWnews今日新聞》專訪，也分享了闖星夢以來的甘苦談。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃文廷外表酷似導師坤達，被暱稱小坤達，從小學習武術的他，把專長結合在舞蹈當中，所以選擇參與選秀節目，他透露因為自發性氣胸，導致武術之路終止，住院期間碰上了低潮，「看到很多現實面，工作跟夢想之間的差距，那時候我才18歲，我覺得自己還是熱愛表演，18歲的我不應該那麼早放棄。」

▲黃文廷外表酷似藝人坤達。（圖／翻攝黃文廷IG）
▲黃文廷外表酷似藝人坤達。（圖／翻攝黃文廷IG）
朋憲則是曾經在家裡練唱遭鄰居檢舉，他尷尬表示：「那時候其實我就是唱歌沒有到很好，我唱歌的時候唱到破音，現在比較好一點，連續唱《月牙灣》，洗澡過程中，不知不覺過一年，被鄰居檢舉，他說我唱《月牙灣》唱一年唱夠了吧！」練唱的毅力反應在參與選秀節目上；至於林佳辰，因為從小家人就覺得他長得很帥，又恰巧遇到了機會，所以選擇參與《原子少年》，希望有機會能出道。

▲朋憲、林佳辰分享要參與《原子少年》的原因。（圖／翻攝朋憲IG、林佳辰IG）
▲朋憲（左圖）、林佳辰分享要參與《原子少年》的原因。（圖／翻攝朋憲IG、林佳辰IG）
「地球」一共有10人，想必要凝聚團員的心，都是團體必須要面對的課題，瑋弟提到早期大家沒有團魂、凝聚力，「練習找不到感覺，所以就選出地球的隊長祖安，讓整個目標去走，訂了一個固定的練習時間，10個人都一定要到齊。」而10個不同的個體，發生衝突在所難免，身為隊長的周祖安表示，他很常跟黃文廷討論跳舞方式，「他的想法跟我的想法不一樣，他會想要質感，我以整齊為主，討論當下會有點小摩擦，但事後都會找他跟他說我的想法。」

▲原子少年地球。（圖／NOWnews攝影中心）
▲「地球」選出隊長後，凝聚力大為提高。（圖／NOWnews攝影中心）
朝著演藝夢想邁進的他們，也分享各自的偶像，偉綠提到周湯豪一直是他的偶像，「我知道他是節目導師的時候很興奮！」陳廷軒笑說很喜歡Ella，「從小就看S.H.E長大，還會看她們演的戲，我那時候就覺得Ella好酷，跟當年流行的長頭髮『玉女』很不一樣，她結婚的時候也很替她開心。」黃文廷則是欣賞彭于晏，「他演戲的時候演什麼像什麼，缺乏技能就會努力學習，還有拳擊，扮演角色就努力做到最好。」

被問到家人是否支持自己參與《原子少年》，偉綠首先表示：「家人非常反對，那時候我想要青春走一次，來一點不一樣的，他們反對我上台北，我就拿出全部存款，上台北參加舞蹈營，現在就是讀台北的大學，父母偶爾會關心，還會截圖有我的畫面。」

林佳辰提到，父母很支持他，「他們會PO一些關於原子少年的影片，爸媽房間偶爾還會傳出他們超大聲放我的影片，只要我講話就會一直回頭放，我都會有點害羞。」周祖安則坦言，就讀復興美工的他，家裡的人希望都走美術，他一開始在美術業待了半年，之後覺得有點無趣，就開始學吉他，想去讀表演藝術，家人也怕收入不穩定，後來是姑姑偷偷幫他報考了華岡藝校，後來也順利考上，家人才開始轉變態度，全力支持他。

▲林佳辰透露父母很支持他參與《原子少年》。（圖／翻攝《原子少年》臉書）
▲林佳辰透露父母很支持他參與《原子少年》。（圖／翻攝《原子少年》臉書）
黃文廷直言，一開始爸爸反對他練武術，希望他去考公務員，因為這樣才有固定的薪水，生活也比較穩定，但後來看他逐漸做出成績，也慢慢接受了，「後來爸爸偷偷追蹤我IG帳號，我會在帳號上分享很多練習的東西，或是節目的相關影片，爸爸都會按讚，滿感動的，很感謝我的家人，希望我在這個節目有所成長。

▲黃文廷提到，提到爸爸一開始很反對他走進演藝圈。（圖／翻攝《原子少年》臉書）
▲黃文廷提到，提到爸爸一開始很反對他走進演藝圈。（圖／翻攝《原子少年》臉書）
台灣新世代實境選秀節目「原子少年 Atom Boyz」在開播前先行公開許多實力堅強、帥氣的參賽者，就是要讓粉絲們先解解饞，找到屬於自己的 One Pick ! 而在分組方面分為八大行星，每一顆行星具有不同的特色及魅力。

原子少年 地球 Earth

地球聚集了強烈的親切感、氣質、溫柔彬彬的 10 位鄰家男孩組成，而這團因為顏值被稱為神仙團。

原子少年地球分隊 – 成員介紹

成員為：林佳辰、傅俊傑、黃文廷、陳文翔 、朋憲、瑋弟、陳廷軒、劉偉綠、陳廷豪、周祖安，以下依順序介紹。

林佳辰 Summer

專長：唱歌、創作、彈吉他

出生年：2000 年 6 月5 日

Instagram

抖音

Facebook

▲林佳辰 Summer。（圖／野火娛樂提供）
▲林佳辰 Summer。（圖／野火娛樂提供）


傅俊傑 Jerry

專長：舞蹈、籃球

出生年：1999 年 10 月7 日

Instagram

抖音

▲傅俊傑 Jerry。（圖／野火娛樂提供）
▲傅俊傑 Jerry。（圖／野火娛樂提供）


黃文廷 Tin

專長：舞蹈、唱歌、武術

出生年：2000 年 5 月27 日

Instagram

抖音

Facebook

▲黃文廷 Tin。（圖／野火娛樂提供）
▲黃文廷 Tin。（圖／野火娛樂提供）


陳文翔 James

專長：戲劇、舞蹈

出生年：1999 年 2 月8 日

Instagram

抖音

▲陳文翔 James。（圖／野火娛樂提供）
▲陳文翔 James。（圖／野火娛樂提供）


朋憲 Peng Xian

專長：舞蹈

出生年：2001 年 08 月 17 日

Instagram

抖音

▲朋憲 Peng Xian。（圖／野火娛樂提供）
▲朋憲 Peng Xian。（圖／野火娛樂提供）


瑋弟 WD （郭哲瑋）

專長：舞蹈、饒舌創作

出生年：2000 年 11 月25 日

Instagram

抖音

Youtube

▲瑋弟 WD （郭哲瑋）。（圖／野火娛樂提供）
▲瑋弟 WD （郭哲瑋）。（圖／野火娛樂提供）


陳廷軒 Kenny

專長：舞蹈

出生年：1997 年 12 月 9 日

Instagram

抖音

▲陳廷軒 Kenny。（圖／野火娛樂提供）
▲陳廷軒 Kenny。（圖／野火娛樂提供）


偉綠 Green （劉偉峻）

專長：舞蹈

出生年：2002 年 10 月27 日

Instagram

抖音

▲偉綠 Green （劉偉峻）。（圖／野火娛樂提供）
▲偉綠 Green （劉偉峻）。（圖／野火娛樂提供）


陳廷豪 Howard

專長：歌唱、繪畫

出生年：1997 年 12 月22 日

Instagram

抖音

▲陳廷豪 Howard。（圖／野火娛樂提供）
▲陳廷豪 Howard。（圖／野火娛樂提供）


周祖安 Zuan

專長：舞蹈、唱歌

出生年：1999 年 10 月 15 日

Instagram

抖音

▲周祖安 Zuan。（圖／野火娛樂提供）
▲周祖安 Zuan。（圖／野火娛樂提供）


快！搶投你的「原子少年」

下載beanfun!投票票數多5倍！

快用5倍愛支持你最愛的原子少年👉https://pse.is/3pgnyv

投票也可以開外掛？
領票外掛大公開👉http://user87855.psee.io/3vn5vu

原子少年最前線
加入beanfun!社團與少年0距離👉https://bean.fun/yjR37


原子少年官方相關網站

原子少年Facebook

原子少年Instagram

原子少年Tik Tok

原子少年Youtube

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀