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歐盟出手！破例供烏戰機　全面對俄關領空、禁官媒廣播

▲歐盟執委會主席馮德萊恩指出，歐盟允諾提供烏克蘭戰機協助防禦，並全面禁止俄羅斯航班在歐盟全境飛行。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐盟執委會主席馮德萊恩指出，歐盟允諾提供烏克蘭戰機協助防禦，並全面禁止俄羅斯航班在歐盟全境飛行。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-02-28 08:55:42｜2022-02-28 08:55:54

俄羅斯入侵烏克蘭迄今第五日，西方國家除了聯合聲明將俄國部分銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）的經濟制裁外，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）更宣布，將對俄羅斯航空公司全面關閉歐盟全境領空，並且史無前例地援助烏克蘭武器與款項。

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隨著烏克蘭戰爭愈演愈烈，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也宣布了一系列新的制裁措施，包含歐盟境內領空全面禁止俄羅斯航班，德國、義大利、比利時、荷蘭與北歐部分國家也陸續宣布俄航班禁飛，並以協助入侵為由制裁俄羅斯盟友－白俄羅斯盧卡申科（Alexander Lukashenko）等。

▲白俄羅斯總統盧卡申科與俄羅斯總統蒲亭的關係日益密切，被認為對烏克蘭局勢、歐洲安全形成不利影響。（圖／美聯社／達志影像）
▲白俄羅斯總統盧卡申科與俄羅斯總統蒲亭的關係日益密切，同樣被列入制裁名單。（圖／美聯社／達志影像）
另外俄媒《今日俄羅斯》（Russia Today, RT）及《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）等為蒲亭喉舌的官方媒體也被禁止，盼能停止對於俄烏戰爭不實資訊的傳播。

歐盟主席馮德萊恩表示，面對蒲亭強硬的出兵入侵，甚至要求核威懾部隊進入「特別警戒任務」，歐盟將有史以來首次提供武器給烏克蘭，此舉也被視為具重要意義的分水嶺。歐盟共同外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，將會應基輔要求，提供「戰機」給烏克蘭以應對俄羅斯的空中和地面攻擊。

此外，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）對於蒲亭下令國家核武器的威懾力量提升至高度戒備的發言表示，「這就是為什麼我們要向烏克蘭提供支援的原因，也是過去數周以來，北約在東部盟國中增加影響力的原因」，並稱國際必須適應的是更具侵略性的俄羅斯。
 

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