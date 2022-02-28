小S重口味索取18禁玩具　喜獲強震情趣「法老棒」

娛樂圈姊妹花大小S婚姻狀況令人好奇，自大S與汪小菲離婚後，小S也自曝跟老公許雅鈞雖然很相愛，卻5年沒有性生活，只能靠情趣用品自娛，極私密消息震撼外界，她在節目《小姐不熙娣》也大方跟來賓「珍琳」索取18禁玩具，獲贈一隻震度超強的情趣用品「法老棒」！

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▲《小姐不熙娣》的來賓珍琳，是情趣用品電商經營者。（圖／東森提供）

▲穿著火辣的珍琳（左）在《小姐不藏私》節目，透露送了小S頂級按摩棒。（圖／東森提供）

小S主持尺度大膽、百無禁忌，以開放作風知名，曾獲邀擔任情趣用品代言人，新節目也大方找來情趣用品電商女王「珍琳」暢聊工作，珍琳還送上自家產品給小S試用，她笑說會帶回家試用，「感覺震度很夠，吸力也很強」，聽聞有震度更大的商品，小S坦率向對方索取，「那妳幹嘛不送我，我要法國的那一隻」，笑翻全場。

珍琳在延伸節目《小姐不藏私》釋出幕後影片，邀請派翠克、性學博士許藍方跟筱筱直擊自己的工作室。她一開場就穿著神力女超人的火辣裝扮迎接，讓派翠克羞喊「妳這太辣了我不敢進去」。珍琳還自曝送給小S的按摩棒，是現在已斷貨的明星商品，「它叫法老棒，造型就像法老王拿著的權杖，很高、很大一支、而且衝得很快」。

▲珍琳（左）在《小姐不藏私》節目，帶領性愛博士許藍方（左二）直擊情趣用品店。（圖／東森提供）

眾人看到滿桌的情趣用品，從飛機杯、按摩棒到各式女性私密處用具等，驚呼原來情趣用品這麼多元，現場一款大SIZE飛機杯，讓派翠克驚呼「這轉動的程度根本是脫水機吧！」甚至它還有聲音模式，可搭配女優聲音使用，讓人直呼大開眼界。

珍琳示範一款情趣商品時，其震動大力到像手在抖，讓派翠克大喊太假，懷疑她做效果，自己一拿才驚覺是真的，測試其防水跟震動功能時，震動程度大到整碗水都噴出來，噴得派翠克滿身都是，他驚喊「真的做愛哪會這樣啦」，許藍方一聽立即回說「其實女生感覺到了真的會噴水，但A片裡噴水噴得那麼大量都是假的」，超大尺度發言讓筱筱聽了都臉紅。《小姐不藏私》每週三在《小姐不熙娣》YouTube平台首播。