全台6大特色教堂！南部3座最受好評 趁連假尾聲去拍照吧
今（28）日是228連假的最後一天，趁著今日全台都是好天氣，趕緊出門走走曬曬太陽吧！如果還不知道可以去哪裡走走，國內這幾年有不少特色教堂，適合全家大小一起去逛逛，或是讓你拍網美照打卡，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「教堂」話題的網路聲量，找出全台6大特色教堂，排名第一的就是嘉義高跟鞋教堂，其次是東海大學路思義教堂與台南的水晶教堂，都是好拍照又適合全家踏青的好景點。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-28 09:37:05
根據網友熱議的教堂景點中，以南部的「高跟鞋教堂」、「水晶教堂」及「彩虹教堂」備受討論。嘉義的「高跟鞋教堂」因是由多片玻璃建造而成，加上建築造型為獨特的藍色高跟鞋而聞名，去過的網友都大讚「好美」、「高跟鞋教堂猶如灰姑娘的玻璃鞋」，現場好拍腹地又大，適合全家大小一起去走走，而台南的「水晶教堂」及高雄的「彩虹教堂」則是熱門的網美打卡景點，有網友大讚「水晶教堂真的是超美的，彷彿去到了歐美國家的濱海地區一樣」、「在彩虹教堂拍超繽紛可愛的」。
而中部的「路思義教堂」及「紙教堂」也深受網友喜愛。台中的「路思義教堂」除了是東海大學的著名地標外，也是熱門的婚紗拍攝地及戲劇拍攝場景，不少民眾讚賞「路思義教堂真的很耐看」；而南投的「紙教堂」則是被許多家長推薦適合帶小孩去，有網友就分享「很乾淨很舒適的地方！適合一家大小」、「晚上去很漂亮」，表示除了好拍之外，還有餐點供應很方便。
而桃園的「基國派老教堂」則因是石頭建造的教堂，因此吸引許多網友討論，除了本身特別的建築外型外，加上歷史悠久，引來民眾紛紛表示「石塊建的教堂好特別」。趁著目前國內疫情還算穩定，加上連假最後一天的又有好天氣，趕緊出門去走走吧！