單周近萬聽眾！蘇巧慧錄親子Podcast　用台語說日常故事

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蘇巧慧提到，經營Podcast節目一年半，深刻感受到台灣有非常多本土優質原創故事繪本，為了讓好聽的故事被更多人聽見，即便平時公務再繁忙，她也會趁空檔錄製繪本故事。
當被問到Podcast節目如何刺激收聽數成長，蘇巧慧指出，《水獺媽媽巧巧話》目前單週收聽人次近一萬，且呈現持續上升趨勢，他認為收聽數逐步成長的關鍵，不只需要努力開發新的原創故事繪本，更需要穩定更新集數，養成聽眾的收聽習慣。
蘇巧慧進一步提到，《水獺媽媽巧巧話》目前每周上線一集，但去年三級警戒期間，有許多家長聽眾向他反映，家中小朋友因悶在家無法出門，每天都收聽《水獺媽媽巧巧話》Podcast，不僅早已聽完所有集數，更不斷敲碗「巧慧媽媽什麼時候有新故事」，他只好在暑假期間改為每週更新兩集，「一開始是為了回應小朋友期待，到後來就變成習慣和堅持了」。
除了持續經營Podcast社群，蘇巧慧也同時於臉書粉專《巧慧媽媽與她的小夥伴》推出溫暖可愛的手繪台語單字卡，讓聽眾不只用耳朵聽，也能看到台語的寫法與音標，受到許多爸爸媽媽熱烈迴響，蘇巧慧更因此順勢推出「水獺媽媽巧慧台語小劇場」Line貼圖，連擁有22萬粉絲的知名插畫粉專《我要討厭你五分鐘》，也大力推薦分享。
對於Podcast節目達到100集里程碑後，下一步將如何規劃，蘇巧慧則回應，Podcast對他而言是面向大眾的社群媒介，最重要的還是如何鼓勵親子一起閱讀，進而開口說母語。蘇巧慧並分享許多家長聽眾的回饋，例如小朋友練習台語的錄音檔，或是全家人透過故事進行親子對話的心得，蘇巧慧認為，這些回饋都是讓他繼續說故事的最大動力，未來也希望持續推動不同企劃活動，讓大小朋友都能一起聽好故事，開口說母語。