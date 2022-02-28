難回「27字頭」？台幣今年已貶逾3角 匯銀：先看2大動向
美國聯準會（Fed）升息在即，如今俄烏開戰，更讓美元更加強勢，新台幣兌美元也貶回「28字頭」，2月25日收在28.021元，周貶1.51角，貶幅0.54%，累計今（2022）年以來更貶了3.31角，貶了1.19%，貶幅已大於越南盾、韓元及日圓，成為最弱亞幣。至於「27字頭」是不是一去不復返？匯銀人士認為，避險需求帶動美元需求增溫，加上外資已連日大幅賣超台股，「現在俄烏開打，很難講後勢會如何」，只能觀察國際美元及股市動向。
記者顏真真/台北報導
2022-02-28 10:13:06
原本市場已預期美國聯準會3月將升息，而且可能升息2碼，促使近期美元指數轉強，新台幣兌美元也跟著承壓，甚至盤中已來到27.9元價位，沒想到俄烏開戰，全球股市動盪，台股也重挫，外資亦連續賣超台股並匯出，新台幣兌美元也在上周四2月24日貶破28元大關，收在28.023元。
上周五2月25日雖然終止連3貶，但還是在「28字頭」，收在28.021元。若與前一周2月18日收盤價27.87元相較，新台幣兌美元周下來貶值了1.51角，貶幅0.54%，若與今（2021）年12月30日封關日收盤價27.69元相較，今年已貶值3.31角，貶幅1.19%。
至於「27字頭」是不是很難回去了？匯銀人士表示，避險需求帶動美元需求增溫，加上外資已連日大幅賣超台股，短線外資匯出需求明顯升溫，尤其是外資保管行的買匯量能增多，「現在俄烏開打，很難講後勢會如何」，只能觀察國際美元及股市動向，再隨之應變。