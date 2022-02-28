NBA／連盲人都看得出很可怕！哈登聯手恩比德2場就創紀錄
如願轉戰費城76人的明星後衛James Harden今(28)日轟下29分大三元，和新搭檔Joel Embiid挹注37分，聯手率隊以125:109擊敗尼克，笑納3連勝，名球評Kendrick Perkins直呼，「連盲人都看得出這組合有多可怕！」
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-28 10:20:30
Harden前天首秀即繳27分12助攻8籃板，相當亮眼的成績單，今天直接飆出「大三元」29分16助攻10籃板，據《StatMuse》統計，Harden成為史上第1人，在新球隊前2戰均能砍下至少25分、10助攻。
而明星中鋒Embiid表現也不遑多讓，繳出37分，其中罰球27投23中，是本季全聯盟單場出手新高，而本季每分鐘能創造0.35次罰球，也締造史上單季個人球員的最高。
再加上Harden本場10罰俱中，兩人合體的這2場比賽，總計罰球59次，比聯盟22隊近2場罰球總數還要高，聯盟最佳雙人搭檔儼然而生，也讓Perkins直呼，「我知道只打了2場，但連盲人都可以看得出Embiid和Harden這對搭檔會讓整個NBA都感到可怕！」