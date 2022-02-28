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NBA／連盲人都看得出很可怕！哈登聯手恩比德2場就創紀錄

▲Joel Embiid、James Harden在76人合體相當威猛，讓知名球評直呼很可怕。（圖／美聯社／達志影像）
▲Joel Embiid、James Harden在76人合體相當威猛，讓知名球評直呼很可怕。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-02-28 10:20:30

如願轉戰費城76人的明星後衛James Harden今(28)日轟下29分大三元，和新搭檔Joel Embiid挹注37分，聯手率隊以125:109擊敗尼克，笑納3連勝，名球評Kendrick Perkins直呼，「連盲人都看得出這組合有多可怕！」

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Harden前天首秀即繳27分12助攻8籃板，相當亮眼的成績單，今天直接飆出「大三元」29分16助攻10籃板，據《StatMuse》統計，Harden成為史上第1人，在新球隊前2戰均能砍下至少25分、10助攻。

而明星中鋒Embiid表現也不遑多讓，繳出37分，其中罰球27投23中，是本季全聯盟單場出手新高，而本季每分鐘能創造0.35次罰球，也締造史上單季個人球員的最高。

再加上Harden本場10罰俱中，兩人合體的這2場比賽，總計罰球59次，比聯盟22隊近2場罰球總數還要高，聯盟最佳雙人搭檔儼然而生，也讓Perkins直呼，「我知道只打了2場，但連盲人都可以看得出Embiid和Harden這對搭檔會讓整個NBA都感到可怕！」

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