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台灣迴轉壽司NO.1不是爭鮮？內行答案超意外：好險有發現

▲日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣。（示意圖／翻攝photoAC）
▲日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-02-28 10:26:58

日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多老饕前往朝聖，不過哪間才是台灣人心目中最強的呢？就有網友透露自己想要去吃迴轉壽司，但苦惱不知道要吃哪間好，於是上網請益，結果眾人意外抖出心中第一，引發討論。

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原PO在臉書社團「爆系知識家」貼文指出「第一次要去店裡吃迴轉壽司，想問如果是爭鮮、壽司郎跟藏壽司的話，這幾間比較推薦哪一間？可以說看看推薦的理由嗎？順便告訴我推薦的這間店，必吃的料理是什麼？」

▲近年來有許多迴轉壽司品牌進駐台灣，成為三五好友相約聚餐的好選擇。（圖／記者張嘉哲攝）
▲近年來有許多迴轉壽司品牌進駐台灣，成為三五好友相約聚餐的好選擇。（圖／記者張嘉哲攝）
貼文一出，網友紛紛回應「我只吃無菜單料理的壽司店，迴轉壽司都很普」、「對我這種只吃豆皮壽司的 ，我覺得爭鮮就很夠了」、「吃海鮮的話吃壽司郎，吃平價吃爭鮮，要扭蛋去藏壽司」、「入門的話先吃一般爭鮮吧，先品嚐看看平價的」、「還是喜歡壽司郎欸」、「最喜歡藏壽司，有可愛扭蛋」。

不過就在網友一片推薦聲下，不少人卻推薦「点爭鮮」這間店，「点爭鮮我才最喜歡！有飯有壽司有炸物，超好吃」、「大推点爭鮮，吃過一次就回不去了，品項很多」、「要吃爭鮮乾脆去点爭鮮，跟一般爭鮮等級差很多」、「点爭鮮是最好吃的，食材很豐富」、「所以我說那個点爭鮮呢？」、「之前被朋友帶去吃点爭鮮，好險有發現這間，迴轉壽司複合型的必吃」。（編輯：張嘉哲）

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