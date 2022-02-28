名媛水族館拍美照打卡　被酸為流量「讓水母哭泣」

由日本集團跨海在桃園打造的都會型水族館，自前年開幕以來，吸引許多觀眾前往，是熱門的親子同樂景點，不過因為放置海洋生物的活動空間較小，引起不少爭議，時尚名媛穆熙妍近日到該處參觀，在社群平台寫下心得，卻被網友認為是去拍網美照打卡，根本是「讓水母落淚」，她立刻寫長文澄清，並未變相鼓勵大家去拍照打卡。





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▲時尚名媛穆熙妍不只家境富裕，也是文筆受歡迎的兩性作家。（圖／翻攝穆熙妍FB）

▲穆熙妍常在FB分享日常生活的心得。（圖／翻攝穆熙妍FB）

穆熙妍很喜歡水母，參觀時拍了幾張照片和影片，事後和粉絲分享心得說：「沒有動物表演這點超推，展館也設計得很漂亮，工作人員也相當熱情用心。」不過，她認為海洋生物最好的歸屬，應該還是大自然！





原本是簡短發表心得，卻引發網友誤會，有人留言質疑她戴精品、穿美美的去拍照，然後打幾行言論，被點幾千個讚很滿足，更諷刺「一堆人到現場排隊，就只為了站在水母缸前拍一張照，真像極了一場動物表演，水母在落淚還是在偷笑，誰知道？」還表示要退追蹤。





▲穆熙妍帶親友參觀水族館，無奈引起風波。（圖／翻攝穆熙妍FB）

▲穆熙妍透露只拍了幾張照片，並沒有刻意排隊。（圖／翻攝穆熙妍FB）

穆熙妍對此感到難過，再發長文解釋原因，這次去水族館是陪伴家人前往，出發前還討論過，因為小朋友年紀很小，無法理解不能去水族館的原因，家長認為去過一次，回家再播放動物影片給小孩子看，解釋動物生長在大自然比較好，所以決定去這一次，到場時也沒有排長隊。





她表示認同「破壞大自然的是人類」的說法，且沒有變相鼓勵大家去「拍美照打卡」、「讓水母哭泣」，反擊酸民「把氣出在某一個人頭上並不會改變所有人類的行為」。好友朱蕾安無奈表示：「其實是那人有閱讀障礙吧？我看到那則留言，根本完全誤會妳的意思了啊！」粉絲則為她叫屈，「每個人都有不同的立場，但也不需要去道德綁架別人，更不要特地強調要退追蹤」、「真沒想到妳那麼好的人也需要發文來解釋」、「很多人看了記錄片就只會在網路上謾罵去海生館或動物園的人，卻躲在螢幕後面大口吃肉出一張嘴」。



