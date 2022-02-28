泳裝換軍裝！烏克蘭選美皇后「持槍威嚇」 響應軍事徵召
俄羅斯全面入侵烏克蘭，總統澤倫斯基不僅向國外號召「國際軍團」，還向全體國民表示只要有心保衛家園就會配給武器，同時全面徵募新兵、預備役軍人。前烏克蘭選美皇后蕾娜（Anastasia Lenna）更是主動穿上軍裝，表示願意追隨國家腳步進行武裝抵抗喊出「侵犯烏克蘭者亡」，也呼籲粉絲們捐款給烏克蘭軍隊。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-28 10:49:12｜2022-02-28 10:50:35
烏克蘭受到俄羅斯單方面入侵，舉國上下不論男女、年紀出現大批民眾自願上戰場或進行軍事訓練，綜合外媒《紐約郵報》、《每日星報》報導，曾獲得烏克蘭全國選美冠軍的蕾娜在敵人入侵之際，也決定挺身而出響應號召。
29歲的蕾娜在2015年曾代表烏克蘭參加國際萬國小姐（Miss Grand International）選美比賽，過去畢業於基輔斯拉夫斯提克大學（Slavistik University）的行銷管理學系，不僅英俄語流利，還精通5種語言，並曾擔任過口譯，也當過模特兒與公關經理等，工作經歷相當豐富。
在俄羅斯揮兵入侵之際，她也響應總統號召換上一身戎裝，並不斷發揮自身影響力，在社群平台上更新當地消息，例如有烏國士兵封鎖道路、自己舉槍等照片。過去的她經常穿著軍事裝備進行室內外的訓練，對於使用武器並不陌生，受訪時她也提到自己願意站到第一線保家衛國，希望民眾們也能捐款給烏克蘭軍隊，共同告訴企圖破壞家園和平的入侵者「犯烏克蘭者亡」。