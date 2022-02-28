大學學測成績3/1出爐！上午9時公布　3種查詢方式看這

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有關成績查詢，大考中心表示，3/1上午將提供手機簡訊通知成績服務，凡報名資料有填寫行動電話號碼考生，大考中心將以「0911-511-467」手機號碼主動發送簡訊通知考生成績。另外也可至大考中心官網「學科能力測驗試務專區」或以電話語音（02）2364-3677查詢成績。
在成績統計資料部分，各考科「頂標、前標、均標、後標、底標」等五標成績，還有原始分數與級分對照表、級分人數百分比累計表，以及2至4科不同科目組合級分人數百分比累計表等也均會在明日一同公布。
若考生如對本次學科能力測驗成績有疑義，大考中心表示，請考生在3月2日起至3月7日止至大考中心網站「學科能力測驗試務專區」註冊或登入個人專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請複查相關資料。
大考中心提醒，考生複查成績，限用網路申請，未於期限內完成申請手續並繳費者，概不受理。複查結果通知書於3月15日寄發，同時提供網路及電話語音查詢。
依據大學甄選入學委員會資料顯示，繁星推薦管道於3月15日至16日開放報名，3月22日公布第1類至7類學群錄取名單及第8類學群（醫學系、牙醫系）第1階段篩選結果，5月19日到6月5日間進行第8類學群第2階段指定項目甄試，各校於6月6日前公布第8類學群錄取名單。
大學申請入學管道於3月24日至25日開放報名，3月31日公布第1階段篩選結果，5月19日到6月5日進行第2階段指定項目甄試，各校於6月6日前公布錄取名單，錄取生需於6月9日至10日間上網登記就讀志願序，預計6月15日公布統一分發結果。（編輯：林莞茜）